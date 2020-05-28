被評沉迷社交網成績插水　寶釵懶得理

加拿大網球美女寶釵近日在其個人社交平台再放上搶眼泳裝照片，即使外界批評她沉迷社交網令成績插水，但她無視這些評論，繼續享受自己的生活。

2014年曾殺入溫布頓決賽的寶釵，一度升上世界排名第5，但她近年持續表現低迷再加上受傷，世界排名已經跌至332位；不過，她不時將自己的生活照放上社交平台，保持人氣，並與粉絲互動，在疫情期間更出Post話悶到爆要搵人解悶，又高調約粉絲出街做慈善，目前她的社交平台包括Instagram、 Facebook及Twitter已吸納了超過520萬的粉絲。

雖然外界對寶釵有不少負評，但她接受訪問時稱：「負面的評論我不會看，因為太浪費時間，這裡還有很多正面的事物，我會專注，或者有些人特別討厭女性。」下個月將可能出戰美國一項表演賽的寶釵強調會繼續展現另一個自己：「每人都有自己的正反意見，不需要太憂慮這些問題。我就是在這互聯網的年代成長，14歲已開始在FB跟朋友聯絡，這些平台上可以看到我的另一面。」

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！