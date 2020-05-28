足總董事會　貝鈞奇：準備好再上立會

足總在下周五（5日）再出席立法會帳委會公開聆訊前夕，周四（28日）召開董事會會議，討論制訂新「五年策略計劃」事宜，及審視審計報告指出足總多項的不足之處。就觀察所見，是日出席會議的董事人數較往常多，會議時間亦罕見地長達6小時！

政府每年從藝術及體育發展基金向足總預留2,500萬元資助，惟足總近年推動足運發展表現欠佳，上月尾更被審計署指出包括行政、人力資源等多項不足之處，甚至建議政府未來考慮削減對足總的資助。就着足總2015至20年度「五年策略計劃」於3月已經完結，足總正制訂新5年計劃尋求政府繼續撥款，並於周四（28日）舉行董事會，討論及審議將向政府提出的新計劃。主席貝鈞奇會後向傳媒指，有信心能再向政府申請撥款：「過往5年計劃我哋達成到多項指標，如果唔淨係睇港超聯，包括女子、草根足球發展都有進步，喺亞洲足協頒獎典禮仲有獎攞，希望能夠順利。」他透露，政府轄下足球專責小組將於6月開會審議新5年計劃，而董事會會再於7月開會，通過有關議程。

上月審計署就政府的資助發表檢討報告以審視足總近年表現，惟報告中指出多項包括行政及管治上的問題，包括董事局及轄下委員會有成員出席率偏低。就當日的觀察，出席人數較過常的會議多，會議歷時長達6小時，據悉議程多達19項，反映董事局十分重視審計報告。「貝主席」回應指，董事會就審計報告多項建議作出檢討，又指已準備好再上立法會接受帳委會議員質詢，上次被議員批評「冇做功課」僅因為當日處理的文件繁多，而CEO溫達倫當時亦可能因即時傳譯問題，令其回答變得模糊。