奧斯納貝克主場頹勢　雷根斯堡未驚過

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周六凌晨《東網》免費直播德乙大戰，奧斯納貝克主場鬥雷根斯堡。奧斯納貝克周中雖然爆冷擊敗格雷特霍夫攞到護級寶貴3分，不過佢哋對上5場主場聯賽僅得1和4負，對住重開後未輸過嘅雷根斯堡冇本錢讓波，首選讓球客勝。（on.cc東網周六凌晨零時30分直播）

今季升上德乙嘅奧斯納貝克自歇冬過未好過，上場作客2比0擊敗格雷特霍夫，係佢哋歇冬後10場聯賽首次贏波，依家佢哋排聯賽榜13位，比尾2嘅韋恩只多5分，仲要搶分護級，不過佢哋今季14場聯賽主場僅得5勝，勝出率不足4成，而且單計歇冬後5場主場聯賽只得1分，包括近2場以大比數不敵漢諾威及韋恩，加埋失10球，後防形同虛設，實在畀唔到人信心。此外，進攻主力歷卡斯舒密特因累積黃牌夠數，今仗需要坐波監，對球隊進攻亦有影響，要讓波真係危危乎。

雷根斯堡停擺前6場聯賽輸5場，好彩經過休戰期，狀態明顯有改善，佢哋聯賽重開後先後打和基爾、辛特侯遜及紐倫堡，當中2次喺先落後情況下成功搶分，表現夠韌力。睇番兩軍今季首循環交鋒踢成3比3，實力相差無幾，呢場雷根斯堡有得受讓，捧讓球客勝啱數。