扑鎚！6.20意甲重開　意盃先開波

集多媒體分析、最強資料庫及第一手資訊於一身，即上《彩報》：

經過三個月停擺，意大利體育部長斯帕達弗拉(Vincenzo Spadafora)周四宣布意甲於6月20日重開，意大利盃最早將於6月13日開波。

意大利足總稍後將落實賽程，或會一周踢三日，期望8月20日可以結束；而6月20日將可能進行原本第25周嘅賽程，即阿特蘭大VS薩斯索羅、國米VS森多利亞、拖連奴VS帕爾馬，以及基爾禾VS卡利亞里。根據之前嘅規定，意甲重開都會喺閉門進行，每場比賽所有工作人員及入場人數不能超過300人。

斯帕達弗拉話會利用6月13至20日嘅一個星期，完成今季嘅意大利盃；而意甲賽事就剩低12輪，意大利盃啱啱踢完準決賽第一回合，四支球隊分別係AC米蘭、祖雲達斯、國際米蘭同埋拿坡里；換言之爭冠球隊要喺一周內踢三場，包括第二回合及意盃決賽，決賽會喺6月17日上演。

祖雲達斯正爭取9奪聯賽冠軍嘅紀錄，目前以1分領先拉素，以63分排榜首，國際米蘭則暫列第3。

各聯賽及主要錦標最新進展

1.葡超：6月4日重開

2.英冠、英甲：計劃6月6日至日重開

3.美職：暫停至6月8日

4.西甲、西乙：6月11日重開

5.意甲：落實6月20日重開，6月13日踢意盃

6.瑞超：6月14日開咧

7.挪超：計劃6月16日開咧

8.英超：落實6月17日重開

9.俄超：落實6月21日重開

10.日職、日乙、日聯盃：或7月重開

11.亞冠盃：暫定7月重開

12.歐聯、歐霸：傳8月7日重開，8月29日踢歐聯決賽、8月26日踢歐霸決賽

13.法足盃、法聯盃決賽：9月前不會重開，待開會商討

14.巴甲：延遲開咧

15.智甲：暫停至另行通知

16.澳職：暫停至另行通知

17.巴省聯：暫停至另行通知

18.中冠盃：暫停至另行通知

19.自由盃、南球盃：暫停至另行通知

20.墨超：宣布腰斬，不設冠軍，未來5季取消降班

21.英乙：球會通過腰斬，待聯賽會及足總落實

22.蘇超：宣布腰斬，些路迪獲冠軍

23.比甲：宣布腰斬，布魯日獲冠軍

24.荷甲、荷乙：宣布腰斬，不設冠軍及升降班

25.法甲、法乙：宣布腰斬，巴黎聖日耳門及羅連安特分獲法甲及法乙冠軍

26.阿超盃：計劃腰斬，今季及下季不設降班，待開會落實

27.歐國盃：延至明年6月11日舉行

28.美洲盃：延至明年6月11日舉行