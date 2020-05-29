睇過敏感文件遭懷疑　顧問伍健：全獲授權

香港足球總會早前有已離任的菁英發展教練李本思被指虛報履歷，主席貝鈞奇日前表示有人擅取文件並意圖抹黑足總一事，兼任足總董事局特別顧問的傑志會長伍健，周五（29日）舉行記者會作親身回應，並指自己獲授權檢閱文件，在發現問題後提示相關人士再作審核。

伍健透露自己2015年後，已沒再擔任足總董事，2019年盡管有聲音希望自己以董事身分回歸，但由於想主力經營傑志，遂決定不回歸足總。他坦言自己作為球圈中人，出發點都希望足總能夠有良好發展，坦言當初應足總主席邀請成為顧問，自己為籌劃「五年策略計劃」作出大量工作，直言自己是有授權處理相關文件，兼有向組織發展委員會（ODC）報告，認為自己對不當情況主動提出質疑是：「做了好事。」

對於足總主席於記者會上指有人抹黑的指控，伍健直言感到困擾︰「其實圈內有好多人都知道係由我去主持5年策略計劃嘅工作，如果喺過程度出現問題，都要講一講。喺員工資料泄漏呢方面，我相信要將事情始末要講清楚啲。既然我身為當時人，主席都喺上次講話裏面冇講邊個，但有好多暗示，不過足總唔係一個無掩雞籠，唔可以求其一個人入去就可以攞啲人事檔案去睇，要有足夠嘅授權，先至可以做呢個動作。」

伍健透露，在半年前貝鈞奇主席與包括自己在內的兩位顧問舉行早餐聚會，在主席的指示下，需要ODC主席程明裕律師作出配合，惟他當時不在場，結果當時作了個簡單的紀錄，並發布給ODC的4位成員。而在會議上討論過如何理順ODC 1年前主理安永內部審核報告，以及其可以考慮的處理方法，並且成立一個獨立調查小組，等候主席決定處理方案。

至於貝主席則建議程裕明以ODC主席身份通知人事部，委派自己往足總現場審視秘書處員工的僱佣合約，包括足總一、二、三線或部門首長及外籍員工的合約內容。當時在會議中談及到內部審計有關招聘程序時，曾指出如果足總在聘請員工時需要政府撥款卻未能獲批時，屆時足總會面臨多大風險，因此要審視每個職位的合約內容，而員工合約是由秘書處撰寫，過程並沒有經過法律小組檢視過。

在檢視過足總僱傭合約文件後，並向其他3位主委報告，並認為其中一份李本思的合約需要由ODC與董事局，甚至是審計小組去作詳細檢視，但強調自己沒有在報告中作出判斷。伍健亦強調自己沒有從足總取走大量文件，而所取得的文件亦有發放給其他ODC成員，僅去過足總大樓1次，並逗留約1小時左右，檢視了3份合約，發覺有些部份不太合理。他認為當中有兩件事並非一定錯，但需要有人再去過目，所以最後才得出如此結論。

伍健指出，最不合理的一點是有同一人申請兩個職位，但出現兩份內容不相同的履歷報告，認為情況不正常才叫其他人去審視。另外足總最後開出的合約，其薪酬超越了申請者原有的要求。後來ODC在6個月前撰寫了報告，當中最主要的文件引用了安永會計師事務所的獨立調查報告，並提交予董事局、ODC成員，以及一眾足總高層，大約有超過20份報告流傳，認為若果有人要抹黑足總，亦無必要待到現在。

伍健強調從來沒有抹黑足總的意願，並指有關資料只是為了處理一個看似有問題的個案，亦交給了有關人士處理，而這個步驟是當時作為足總顧問一個善意的舉動，在發現了問題後通知足總主席及有關小組，讓他們去作出跟進，希望事情得到處理後，足總不會被批評，並指自己參與ODC的工作與5年策略計劃並無關係。而根據安永的獨立內部調查報告所提出，要求足總人事招聘程序需要ODC及董事局恆常作出檢視。

伍健亦透露，足總主席貝鈞奇在1月7日的董事會上，否認在任何時間批准自己去檢閱相關文件︰「其實我哋都係足球人，我哋都係一個球會，我哋都係想足總好，所以我哋一開始到依家，無論做顧問又好，到之後問題出現之後，主席話唔使我開董事局會議，唔需要我再處理任何嘢。我完成咗5年策略計劃之後，我亦都冇參與任何足總嘅工作。其實重要嘅係要睇住管治嘅問題，始終用緊公帑，所以必然要小心處理管理嘅策略，以及政策同程序，所以我想澄清點解我要去攞文件、有咩權限去攞、攞咗番嚟之後做過乜嘢、交咗畀邊個，之後成為ODC文件，就已經再唔喺我手。如果嗰份文件內有嘢出咗街，呢個我都無法解答，但就與我無關。」