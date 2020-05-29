香港女足、U23點兵！狂操兩月重拾狀態

繼香港隊U23及U19梯隊周四（28日）公布集訓名單後，足總周五（29日）再公布女子足球隊及女子隊U23集訓名單。

女子隊名單中不乏許多主力球員名字，其中包括吳卓蔚、馬澤純、陳詠詩、張煒琪、韋婉婷等21名球員。而兩位效力蘇超乙基爾馬諾克，惟因疫情緣故暫時回港的女將，鍾貝琪和秦正行亦悉數入選。

而女子U23則徵召了26名球員，3月曾赴土耳其參戰「女子土耳其盃2020」的年輕小將曾柏同、許以心、曾麗薇等，今次亦榜上有名，當中更包括對羅馬尼亞一仗射入一球的林永嫺。

兩支女子隊將會在6月至7月期間，在重開的賽馬會香港足球總會足球訓練中心，展開17課操練以重拾狀態。女子足球經理黃若玲指，今次一隊名單並無大變動，主要重新添加兩位外流球員，以讓她們和其他球員磨合。而U23名單中，較多為當日有份征戰土耳其的球員，故徵召球員比較多。

香港女子足球代表隊集訓名單

守門員：吳卓蔚 (愉園)、吳婉琪 (車路士足球學校(香港))

後衞：馬澤純、冼仲意、蘇鎧霖、王素嫻 (愉園)、賀允同 (傑志)、郭靖雯 (公民)、麥可兒 (大埔)

中場：湛靜雯、姚希雯 (愉園)、陳詠詩、胡樂琪 (沙田)、劉蕊澄 (傑志)

前鋒：張煒琪、何玫薇、韋婉婷、袁凱狄 (公民)、李頴欣 (傑志)

海外球員：鍾貝琪、秦正行 (基爾馬諾克)

香港女子足球U23代表隊集訓名單

守門員：周錦儀 (大埔)、郭嘉儀 (傑志)、劉子瑜 (公民)、戚勻薰 (港會)

後衞：劉珈希、黃曦桐、胡彩瑤 (車路士足球學校(香港))、吳萃然、曾柏同 (大埔)、何悅寧、許以心 (公民)

中場：陳頌文、張家茵、葉婥欣、林裕殷 (公民)、陳穎霖、馮浚翎、羅安琪 (車路士足球學校(香港))、潘嘉嘉、曾麗薇 (愉園)、成慧芝、譚加娸 (大埔)、曾浩恩 (傑志)

前鋒：陳曉曼 (大埔)、張紫晴 (車路士足球學校(香港))、林永嫺 (公民)