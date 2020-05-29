英超重開3大看點　Mark實焦點大戰

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英超6‧17重開勢在必行，球迷餓波咁耐，梗係想快啲睇英超，究竟剩番9輪賽事，有乜看點，有邊啲焦點大戰要睇實呢？

看點1：利物浦英超關鍵戰

英超重開後第一大焦點，當然係利物浦最早幾時首奪英超冠軍。復賽前以25分優勢領先次席、少踢一場嘅曼城，只要連贏2場就可以鎖定冠軍寶座。甚至乎有機會係重開第一輪，曼城對阿仙奴輸波，咁愛華頓對利物浦，紅軍就會否成為冠軍，兩場關鍵戰當然唔可以錯過。

看點2：歐聯資格角逐

暫列第4嘅車路士，只以3分領先第5嘅曼聯，曼聯喺停擺前踢出一場漂亮打吡勝仗，士氣大增，歐聯資格嘅關鍵賽事有李斯特城對曼聯、熱刺對曼聯同車路士對曼城等。

看點3:護級大戰

護級形勢方面，排第15名嘅白禮頓同尾二兼少踢一場嘅阿士東維拉，實際只相距4分，邊隊落鑊都未知。韋斯咸對阿士東維拉、韋斯咸對屈福特及屈福特對諾域治嘅勝負，絕對能左右護級大局。

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