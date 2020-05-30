星期六繼續有德甲賽事！今日焦點梗係德甲尾場拜仁慕尼黑對杜塞爾多夫，拜仁喺周中快車擊敗多蒙特，為爭取聯賽8連霸必乘勝追擊，但杜塞爾多夫亦要為護級搶分，鬥攻格局，隨時合演入球騷。

直播表

周六3:30pm◢韓職◢FC江原◢Vs◢全北汽車

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周六6:00pm◢韓職◢釜山偶像◢Vs◢水原藍翼

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周六6:00pm◢韓職◢FC光州◢Vs◢蔚山現代

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周六7:00pm◢德乙◢紐倫堡◢Vs◢波琴

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周六7:00pm◢德乙◢基爾◢Vs◢比勒費爾德

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周六9:30pm◢德甲◢史浩克04◢Vs◢雲達不來梅

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周六9:30pm◢德甲◢禾夫斯堡◢Vs◢法蘭克福

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周六9:30pm◢德甲◢緬恩斯◢Vs◢賀芬咸

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周六9:30pm◢德甲◢哈化柏林◢Vs◢奧格斯堡

Now Fox +；無綫 myTV SUPER

周日0:30am◢德甲◢拜仁慕尼黑◢Vs◢杜塞爾多夫

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