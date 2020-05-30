拜仁杜塞「大」駁火
2020年05月30日 08:00
東網電視更多新聞短片
星期六繼續有德甲賽事！今日焦點梗係德甲尾場拜仁慕尼黑對杜塞爾多夫，拜仁喺周中快車擊敗多蒙特，為爭取聯賽8連霸必乘勝追擊，但杜塞爾多夫亦要為護級搶分，鬥攻格局，隨時合演入球騷。
直播表
周六3:30pm◢韓職◢FC江原◢Vs◢全北汽車
無綫 85台
周六6:00pm◢韓職◢釜山偶像◢Vs◢水原藍翼
無綫 myTV SUPER
周六6:00pm◢韓職◢FC光州◢Vs◢蔚山現代
無綫 myTV SUPER
周六7:00pm◢德乙◢紐倫堡◢Vs◢波琴
on.cc 東網
周六7:00pm◢德乙◢基爾◢Vs◢比勒費爾德
無綫 myTV SUPER
周六9:30pm◢德甲◢史浩克04◢Vs◢雲達不來梅
Now 670、Fox +；有線651、611台
周六9:30pm◢德甲◢禾夫斯堡◢Vs◢法蘭克福
Now 671、Fox +；有線652、612台
周六9:30pm◢德甲◢緬恩斯◢Vs◢賀芬咸
Now 672、Fox +；有線653、613台
周六9:30pm◢德甲◢哈化柏林◢Vs◢奧格斯堡
Now Fox +；無綫 myTV SUPER
周日0:30am◢德甲◢拜仁慕尼黑◢Vs◢杜塞爾多夫
無綫 85台；Now 670、Fox +；有線651、611台