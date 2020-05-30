入波停不了！夏維斯成德甲史上最強新星

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利華古遜周六(30號)凌晨德甲作客1比0擊敗弗賴堡，超級新人夏維斯一箭定江山再成贏波英雄，佢今場喺54分鐘同里安拜尼喺左路一次美妙配合，窄角度下射破弗賴堡大門，呢場勝仗令利華古遜暫時升上第3位，對爭奪來季歐聯入場券非常重要，而且夏維斯亦榮登德甲史上No.1新星！

夏維斯喺德甲復賽後狀態巔峰，4輪賽事入咗5球，德甲累積35個入波，成為德甲史上首個21歲以下攻入35球球員，超越前西德名將菲沙紀錄(見表)！唔好忘記，夏維斯要到下個月11號先至21歲生日，21歲前仲有一場聯賽就係下周大戰拜仁慕尼黑，繼續刷新紀錄都唔奇呀！

呢位20歲德國新星已經成為球壇搶手貨，除咗利物浦領隊高普對佢虎視眈眈之外，據報曼聯同車路士都已經密切留意佢嘅去向，隨時準備加入戰團。利華古遜曾經表現夏維斯轉會費要1億歐元，但以佢依家嘅表現，相信會愈嚟愈多豪門加入戰團。

●德甲史上21歲以下入球榜

1 夏維斯 35球

2 菲沙 34球

3 戴特梅拿 32球

4 比治圖 28球

4 漢尼斯 28球

4 布迪 28球