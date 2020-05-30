神奇數據浮現！玩走地必睇

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《東網》周六(30日)晚繼續有免費德乙直播，中下游對決紐倫堡主場硬撼波琴。兩軍都需要搶分護級，為免輸波益咗同場勁敵，必定小心謹慎，加上波琴客場出擊例必保守，紐倫堡又欠缺贏波本錢，預料今場入波唔會多，中位數2.5球入球細好路。（on.cc東網周六晚7時直播）

紐倫堡位處下游，只領先尾3嘅卡爾斯魯厄2分，喺聯賽重開之後，紐倫堡3場聯賽只得2和1負，踢3場都仲係開唔到齋，主要係球隊入波能力唔高，雖然3場入咗3球，但有2球分別係前仗對手奧厄，以及上仗對手雷根斯堡送嘅烏龍球，真係由紐倫堡自己射入嘅只得1粒。以表現而論，紐倫堡喺多場比賽都取得控球優勢，射門亦唔少，組織有板有眼，但就係入唔到波，由攻勢轉化成入球嘅能力偏弱，就算前鋒米高費爾今場刑滿復出，恐怕亦未必有好大改善。

玩即場留意兩軍落後難翻身

對手波琴喺德乙入球數字名列前茅，不過大部分來自主場，單計聯賽客場暫時只入12球，係今季德乙作客入球第3少嘅球隊，慶幸佢哋作客失波數字亦唔高，只失18球，失球數字係德乙第2少，令球隊近5場聯賽作客有4場開2球或以下。更加麻煩嘅係，佢哋嘅前鋒西蒙祖拿喺上周末作客悶和卡爾斯魯厄0比0之役傷出，今場上陣成疑，攻力進一步打折扣。既然兩軍都冇乜本錢強攻，現階段各得1分相信係雙方都樂意見到嘅賽果，2.5球入球細當然要玩，亦可以小注和波博收兩瓣。

由於今場有直播，喜愛玩即場嘅球迷可參考一下以下數據，紐倫堡今季6次主場落後0比1，4次輸波2次追和，波琴今季6次作客落後0比1則全部落敗，可見兩軍都冇翻身本錢，大家可以特別留意。