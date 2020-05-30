專欄輪住嚟　交換意見都算搞小圈子？

樓上又裝修，慘被「鑽」醒咗，眼都未開見到手提係咁閃，原來係「立立」打嚟。

「咩料呀？我又寫咗咩令您唔滿意呀？」「『大頭』唔使咁態度嘅，個個都咁對我，我好恰啲呀？」其實除咗「限米煮限飯」同「下季未必搞」之外，「我好恰啲呀？」都係「立立」嘅口頭禪嚟，睇怕又唔知邊個球員轉會冇多謝佢喇。

「唔係呀，聽我講咗先啦！我畀人屈呀！屈我同啲會密斟，背後搞小動作呀！」原來「立立」仲呻緊嗰日「貝主席」拍...拍...拍...嗰條片。喺條片入面，「貝主席」攞住張A4紙愈講愈勞氣，紙上面寫咗好多字，而最清楚就係下款打咗「Philip」。

「首先，我認我有Whatsapp過張A4紙上面印住嘅大部分內容畀兩間球會，但係冇最尾嗰句囉！同埋邊有人Whatsapp人，會喺最後打番自己個名㗎？」跟手就Send咗佢畀相熟嘅兩間 球會，內容係：「你哋應該收到足總嘅通傳，未收集民意，來屆已經作出好多決策，下一屆有幾多間超聯會應該大家坐埋一齊商量，群策群力，誓要足總服從，尊重民意。希望各球會支持下一年度外援球員增加到註6出5。至於菁英盃， 沒有什麼競爭意義，我會提出意見编排作為季前熱身賽，可讓大家觀察球員狀態，及後球會可將U23球員作出適當調動。」

「其實冇乜特別，大家交換吓意見，都叫搞小圈子？唔知以為係密函嚟！仲有唔知邊位大哥咁得閒，行為咁卑劣兼冇道德，將啲Ｗhatsapp內容畀足總同下款打埋Philip， 搞到我依家仲嬲緊！」唔好嬲，下季搞唔搞呀？「搞！組緊軍啦！」嘩！廿幾年嚟第一次答得咁爽快，過兩日應該會落雪。

大頭