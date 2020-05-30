費達拿首度膺《福布斯》榜首　全靠廣告

瑞士「網球天王」費達拿力壓兩大球王C朗拿度和美斯，成為《福布斯》史上首位年收入排行榜第一位的網球員！財經雜誌《福布斯》公布最新的運動員年收入排行榜，計算出2019年6月1日至2020年6月1日期間最高收入的運動員，結果由現年38歲、20次大滿貫得主的費達拿，以1億630萬美元稅前收入進佔榜首，是該雜誌自1990年開始統計後，第一個登上榜首的網球手。

費達拿不只球技技壓群雄，吸金力亦同樣驚人，在過去一年的1億630萬美元收入中，有630萬美元是比賽獎金，而佔大部分的1億美元則全為廣告代言收入，足足是比賽獎金的16倍，認真誇張！

費達拿除了一直都是運動品牌Nike的「生招牌」，他自2018年起更為服裝品牌 Uniqlo代言，亦手持瑞士瑞信銀行、平治汽車等多個大集團的贊助合約，使他成為活士以外，總代言費一年內能超過1億美元的運動員。

緊隨其後的是兩大足球球王C朗拿度和美斯，分別以1億500萬美元及1億400萬美元位列第2和第3位，兩人在過去四年一直穩守排行榜的三甲位置。

NBA湖人球星勒邦占士以8820萬美元排第5位，成為年度最高收入的美國運動員及籃球員，「咖喱仔」史堤芬居里則以7440萬美元緊隨其後。而12次成為《福布斯》榜榜首的高球「老虎」活士則以年收入6230萬美元排第8位。

根據《福布斯》報告，本年度排行榜頭100位的運動員年度總收入為36億美元，較去年下跌9%，是自2016年來第一次錄得下跌。

《福布斯》運動員收入排行榜

運動員 項目 稅前收入（美元）

費達拿 網球 1億630萬元

C朗拿度 足球 1億500萬元

美斯 足球 1億400萬元

尼馬 足球 9550萬元

勒邦占士 籃球 8820萬元

史堤芬居里 籃球 7440萬元

杜蘭特 籃球 6390萬元

活士 高爾夫球 6230萬元

吉辛斯 美式足球 6050萬元

雲斯 美式足球 5910萬元

只列前十