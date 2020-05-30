未知嘅世界恐怖定刺激？黃洋你問佢答

今次《我撐同球員傾吓偈》，「大頭」話佢好開心，因為終於邀請到受球迷歡迎、受球員同業愛戴嘅傑志中場黃洋，親自回答球迷朋友留低嘅問題。

Q：「傑志一班年輕球員中，最睇好邊個？退休之後想做咩？」

黃洋：「今季傑志過半數係年輕球員，所以冇話最睇好邊個，反而最想鼓勵于楊，希望佢可以盡快打通任督二脈，可以暢遊足球江湖。近年好多人會問我退休計劃，當然自己都會提前讀書進修或考教練牌做啲準備，但確實冇計劃過掛靴後嘅職業發展。如果自己係一個對人生路徑，頭腦清晰嘅人，相信當年我就唔會選擇落嚟香港。有時未知嘅世界，幾恐怖，偏偏又幾刺激。」

Q：「有冇話喺香港或世界球壇，邊一位球員係你嘅學習對象？」

黃洋：「確實冇特別去學習邊個球員，由細至大，好多球星嘅勵志故事，都會不經意中影響自己嘅成長。亦希望有朝一日，會有年輕人因為我嘅經歷，受到啟發同鼓勵。」

Q：「點解會選擇着19號？」

黃洋：「第一季季前其實有揀咗另一個號碼，但開季第一日見到嘅係印咗19號嘅練波衫褲，所以既來之則安之，塞翁失『碼』，焉知非福。」

Q：「你踼咗咁耐都仲咁Fit，有乜養生之道？」

黃洋：「身體係本錢，所以運動員多少需要瞭解自己嘅身體構造。多多向物理治療師取經，瞭解預防傷患嘅基本框架；多多與體適能訓練師傾偈，瞭解提升運動表現嘅方法。兩者互相作用，互相成就，缺一不可。」

Q：「大哥你覺得自己最佳位置係咩？同埋最鍾意踢咩位？另外，你之前訪問講過，好多人覺得讀大學冇用，你又覺得有冇用？讀大學有咩得着？」

黃洋：「28歲前自詡最佳位置係攻中，入到傑志，見到『朱基』、『嘉緯』同『文輝』，明白防中或許先係真愛。最鍾意踢防中，係自己加盟傑志以來，一路專心體驗練習嘅位置。如果用初戀比喻成讀大學，或許你就可以搵到答案。無論初戀有冇用，一定會係人生中最單純真實嘅存在。大學期間所有經歷過嘅人、物、事，都將會無聲無息咁跟隨陪伴你一世。」

Q：「敢問一下，現在你的個人想法還會好像初來香港的時候那樣嗎？」

黃洋：「隨住年紀同見識嘅增長，個人想法一定會有所改變，無論世界如何變遷，只係希望自己將來可以守住初心，唔會變成自己年輕時，最唔想成為嘅嗰種人。」

Q：「黃洋大哥，你心目中香港最佳11 人是邊幾位？（包括以前）」

黃洋：「香港最佳11人，呢個問題嘅緯度同高度，對我來講太難回答，如果自己有一日可以堅定明確心中所想，我希望可以私底下回復你嘅問題。」

Q：「喺港超或港隊，覺得邊個球員踢法同你最相近？」

黃洋：「『光頭』（即顏樂楓），同佢一齊落場，最直接嘅感受係：開始會間接明白隊友，或是外界對自己嘅形容同埋描述，一絲絲安心，一啲啲輕鬆。」

Q：「 黃洋大哥，一直覺得你係一個接近完美嘅球員，無論係場內場外都好專業，想問吓你有咩嗜好，有冇鍾意睇嘅劇？亦都好奇想問下，你覺得自己有冇咩缺點，例如天秤座嘅人會優柔寡斷啲？另外，『豪歌』（即陳偉豪）早幾日開Live，佢提你要去足總整C牌嘅嘢！」

黃洋：「每個人都會有缺點，最緊要認清自己，做到揚長避短。亦唔好被啲缺點去標籤自己，有時甚至可以將弱點轉化為優點，雖然優柔寡斷，但延伸出嚟嘅係細心同謹慎，所以每個人都是獨一無二嘅存在。因為疫情關係，教練牌實習遇到啲阻滯，會同導師商量解決方案，請『豪哥』放心，保證完成任務。」

Q：「請問你點樣可以兼顧進攻上同防守上嘅角色同任務？另外作為傑志同港隊隊長，你認為自己肩負住咩使命同責任？」

黃洋：「如果要做到兼顧，作為防中就要先瞭解自己喺球隊嘅角色同分工，再分析對手嘅實力分佈同戰術，喺心中制定出防中位置，攻與守嘅分配比重同細節，以此盡力達到教練嘅期望。作為隊長，基本責任同使命，就係對內要成為學習榜樣，對外要樹立良好形象，好多細枝末節，一言難盡。我相信只要做到呢兩句，就可以成為一個屬於你自己風格嘅隊長。」

Q：「你覺得最厲害的本土球員係邊位？(只可以選一個，退役了也可選）」

黃洋：「最厲害嘅本土球員，對我來講，亦係要對位，而且受教最多：無疑就喺林嘉緯，相信理由唔需多講。」

Q：「在傑志有冇人有潛質做你接班人？」

黃洋：「今年史雲斯頓通過多場比賽高速成長，之前嘅採訪都有講過，我喺佢嘅年紀，比較對足球比賽嘅解讀，可以話遠遠不及。」

Q：「想問大哥啲廣東話點學？點解可以講得咁流利？」

黃洋：「學廣東話同踢職業足球一樣，有人踢踢下會選擇放棄，有人磨拳擦掌想成功，但又驚畀人笑，所以最好嘅辦法就係搵到一個可以磨練進步嘅球會，盡力做到最好，用努力同實力融入球圈，得到尊重。」

Q：「想問你睇好邊位港隊球員可以接你班？」

黃洋：「近年幾個有潛質嘅本土防中開始成熟，加上入籍球員嘅競爭，好難回答邊個可以接班，機會只會留畀準備好嘅人，所以我同大家一樣，期待新一代6號位球員嘅誕生。」

Q：「如果你不做足球員會從事甚麼職業？」

黃洋：「細過由畫畫，轉行去踢波，所以不做球員，可能會做藝術創意設計產業相關嘅工作。」

Q：「黃洋大哥你諗住踢到幾多歲？掛靴後想繼續留港發展嗎？」

黃洋：「有講過第一個目標係效力傑志10季，之後要視乎自己嘅表現所產生嘅價值，會努力延長職業生涯。如果有得揀，當然希望留港發展。」

Q：「你覺得有沒有一些香港球員有出外發展的潛質和能力，另外他們應該做些甚麼可以更上一層樓？」

黃洋：「如果問題合二為一，效力高水準聯賽必然可以更上一層樓，但外流之前要先喺球會同港隊證明自己嘅發展潛質同能力。其實已經有幾個外流嘅例子，可以畀年輕球員效仿。」

Q：「想問下你屋企人同女朋友支唔支持你踢波？同埋你有咩建議畀今年畢業嘅大學生？因為我都係今年畢業嘅。」

黃洋：「球員屋企人或是另一半嘅支持固然重要，但多數來自包容、疼愛、妥協、體諒同理解等等情緒。可否放手一搏，只有靠自己去搵到『支』撐夢想嘅動力，而且一路秉『持』嚴苛嘅準則，先可以對得住佢哋嘅支持。疫情之下，切勿眼高手低，目標養活自己，踏實吸收經驗，靜心等待機會。」

Q：「你球技好仲學識高，而且亦都為港隊披甲50幾場。敢問一下，你認為香港足球需要點樣改變先可以令到成個發展體系變得更好，可以令本地足球嘅關注度上升？」

黃洋：「呢個問題複雜到可以寫幾篇論文，其實好多問題大家都有意識到。所謂星星之火可以燎原，只要每個同足球發展相關嘅人，做到問心無愧，香港足球必然有希望。」

Q：「可唔可以分享少少感情生活？你最鍾意食香港嘅咩嘢食？你鍾意上海定香港食物多啲？」

黃洋：「飲食一定同記憶息息相關，好難講自己係鍾意食邊啲嘢，其實只係對唔同階段人事物嘅懷念同不捨。Poly（即理大）周邊嘅食肆好多都有深厚感情。香港講愛情、友情，上海必然係親情，好掛住媽媽煮嘅住家飯。」

Q：「如果要揀一場波去重溫，您會揀邊場？第時執教風格會係點樣？」

黃洋：「想重溫第一季嘅足總盃決賽，加時12碼捧盃，呢場比賽正式建立咗傑志嘅大賽基因。執教風格好難想像，應該會激勵球員踢出超出佢哋想像嘅、最好嘅足球。」