【人物誌】幕後玩家做主角！弗利克超越哥帥

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拜仁慕尼黑近半年嘅恐怖爆發，令球迷認識到漢斯弗利克嘅領軍能力有幾犀利，事實上喺佢未出任拜仁慕尼黑主帥前，大部份時間都係喺幕後工作，除咗教練生涯早期教過仲未上甲組嘅賀芬咸之外(2000年至2005年)，之後就係做薩爾斯堡助教同總監、德國國家隊助教等職位，唔係專門留意德國足球都未必識得佢。

雖然唔係喺鎂光燈之下工作，但漢斯弗利克嘅能力早就受到球圈內人士肯定，事實上喺佢出任勒夫嘅德國助教期間(2006年至2014年)，正正係德國國家隊輝煌年代，包括2008年歐國盃亞軍、2010年世界盃季軍、2012年歐國盃4強同2014年世界盃冠軍，當佢唔做勒夫助手之下，德國國家隊就開始走下坡，上年就曾經傳出勒夫想搵弗利克返國家隊幫手。

現年55歲嘅漢斯弗利克依家喺拜仁慕尼黑坐正，大炒杜塞爾多夫後，佢領軍頭25場賽事錄得22勝1和2負成績，超越哥迪奧拿執教頭25場21勝紀錄，係拜仁慕尼黑自1965年升上甲組後，第1位頭25場拎到22勝教頭，絕對係最佳男主角！