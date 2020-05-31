02世盃兄弟內訌！城南守細波困死首爾

集多媒體分析、最強資料庫及第一手資訊於一身，即上《彩報》：

周日(31日)韓職頭場「02世盃兄弟之戰」，FC首爾主場硬撼FC城南。雖然首爾連贏2場，但進攻組織冇乜章法，而且續借前鋒阿歷山大比錫傾唔掂數，城南開咧頭3輪只失1球，防守固若金湯，要頂住首爾唔係難事，首選2.5球嘅入球細。(myTV SUPER周日下午3時30分直播)

呢場波球圈中嘅焦點，就係首爾主帥崔龍洙同城南波士金南一，咁啱係2002年世界盃南韓打入4強嘅拍檔，今場係佢兩兄弟第一次率領後輩交手。論指揮經驗，崔龍洙一定豐富過首季喺K聯賽揸旗嘅金南一，但係講到球隊近況，首爾就未必好得過3戰不敗嘅城南嘞。

續借阿歷山大比錫失敗

貴為名牌球隊，但首爾喺高層閂水喉情況下，主帥崔龍洙惟有繼續食老本，倚重朴主永、高堯韓等老將，經驗豐富但活力欠奉，首輪作客反輸畀FC江原1比3，正正暴露出末段後勁不繼嘅問題，就算之後連贏FC光州及浦項制鐵，不過進攻組織雜亂無章，只係恃質取勝。而且首爾想延長借用星級前鋒阿歷山大比錫，可惜談判破裂，佢喺7月就要回歸所屬嘅伊蒂哈德，呢位上季有10球進帳嘅射手，今季只出過1場咁大把，依家續借唔成，仲同主帥崔龍洙不和難望披甲，加埋奧斯馬巴巴有傷，今場陣容唔算完整。

城南今季改由前南韓國腳金南一執教，雖然號稱要踢進攻足球，打法本質仍以穩健防守為主，開咧頭3輪聯賽，城南取得1勝2和未輸過，成為繼「2哥」蔚山現代外，另一支保持不敗身嘅球隊，而且3場只失1粒，全開2球或以下，係今季聯賽失球最少球隊之一，硬淨到暈。城南今場有隊長徐寶民、安泳奎及伊戈祖雲奴域養傷，中後場出現3個調動，必定穩字行頭，首爾隨時老鼠拉龜冇碇埋手，2.5球嘅細盤乃不二之選，事實上城南有得受讓，讓球客勝亦值得捧場。