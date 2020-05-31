開波時間曝光！意甲一星期踢足7日

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意甲落實6月20日重開之後，詳細開波時間亦曝光，《羅馬體育報》指賽會為咗遷就直播及滿足球會要求，將比賽分散於一星期7日舉行，換言之日日有波睇。

據悉，復賽首日會先舉行4場25輪未完成嘅比賽，包括阿特蘭大對薩斯索羅、國際米蘭對森多利亞、拖連奴對帕爾馬、維羅納對卡利亞里。之後賽程再作安排，由於球員工會反對喺6、7月炎夏下午比賽，所以大部份賽事都喺當地時間晚上7點及9點開波，即係香港時間凌晨1點及3點。

星期六、日有部份「早場」喺當地時間傍晚5點15分開波，等於香港時間晚上11點15分，爭取8月2日前完成今季所有賽事。

各聯賽及主要錦標最新進展

1.葡超：6月4日重開

2.英冠、英甲：計劃6月6日重開

3.美職：暫停至6月8日

4.西甲、西乙：落實6月11日重開

5.意甲：落實6月20日重開，6月13日踢意盃

6.瑞超：6月14日開咧

7.挪超：計劃6月16日開咧

8.英超：落實6月17日重開、英足盃6月27日開打

9.俄超：落實6月21日重開

10.日職、日乙、日聯盃：落實日職7月4日、日乙6月27日重開

11.亞冠盃：暫定7月重開

12.歐聯、歐霸：傳8月7日重開，8月29日踢歐聯決賽、8月26日踢歐霸決賽

13.法足盃、法聯盃決賽：9月前不會重開，待開會商討

14.巴甲：延遲開咧

15.智甲：暫停至另行通知

16.澳職：暫停至另行通知

17.巴省聯：暫停至另行通知

18.中冠盃：暫停至另行通知

19.自由盃、南球盃：暫停至另行通知

20.墨超：宣布腰斬，不設冠軍，未來5季取消降班

21.英乙：球會通過腰斬，待聯賽會及足總落實

22.蘇超：宣布腰斬，些路迪獲冠軍

23.比甲：宣布腰斬，布魯日獲冠軍

24.荷甲、荷乙：宣布腰斬，不設冠軍及升降班

25.法甲、法乙：宣布腰斬，巴黎聖日耳門及羅連安特分獲法甲及法乙冠軍

26.阿超盃：計劃腰斬，今季及下季不設降班，待開會落實

27.歐國盃：延至明年6月11日舉行

28.美洲盃：延至明年6月11日舉行