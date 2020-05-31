踢瑞士超有意法國籍　安東尼：香港先係我嘅家

近年不少香港年輕小將選擇外流，發展自己的足球事業，當中不乏有外籍血統但具港人身份的球員。其中一位便是正效力瑞士超盧加諾的土生洋將安東尼（Antoine Viterale）。他接受本報訪問時坦言，不排除未來回流香港，更望有朝一日穿起香港隊波衫。 ■文：黃雋謙

現年23歲的意大利及法國混血兒安東尼在香港出生，長大後曾受訓於港會、傑志青年軍，居港14載才隨家人移居新加坡。其後到過愛斯賓奴、基爾禾等歐洲球會學法，至20歲回新加坡後港聯落班，兩季後加盟瑞士超球隊盧加諾。

由於安東尼去年加盟之初錯過季前集訓，與球會磋商後決定先隨U21出戰第5級聯賽以適應比賽頻率。而他由季初至球季暫停前，一共上陣7場並攻入4球，安東尼甚為滿意自己的發揮：「我認為表現唔錯，由一位技術型球員提升成為一位射手，打翼都冇問題。」

即使在西方家庭中成長，又曾在歐洲生活數年，惟這些因素都不減他對香港的熱愛。安東尼表示，他永遠視香港為真正的家，更每年回港一次探望昔日好友，為了重新連繫自己的根。他特別提起當年一同效力傑志的戰友：「賓紀文係我一位最好嘅朋友，仲有安永佳同好多當年傑志U13嘅隊友，都同我有過美好回憶。」

關於安東尼能否代表香港隊，他稱自己仍有香港永久居留權，具資格申請特區護照，惟前提是要先捨棄意法國籍。不過他就毫不隱晦，自己對將來穿起香港隊球衣的野心：「我已經準備好再進一步，討論申請特區護照同代表香港隊嘅事，但我都關心會唔會影響到我嘅歐洲生涯，因為如果喺歐洲球壇留愈長時間，對香港足球愈係一件好事。」

雖然代表港隊資格未明，不過安東尼極有可能，可以本地球員身份註冊本地賽。據賓紀文案例，即使僅曾出戰過本地青年級別賽事，仍符合2017年改制後的本地球員條件。兒時曾為傑志出賽的安東尼，相信亦具有相同資格。

安東尼坦承曾與傑志暫代主帥朱志光，討論回港落班的可能性：「我一直對返香港踢波持開放態度，尤其好多當年嘅朋友同教練都喺度，我會對自己嘅球員生涯，做出最好嘅決定。」

【安東尼檔案】

全名：Antoine Viterale

出生日期：1996年7月1日（23歲）

位置：前鋒、翼鋒

身高：1米81 體重：73公斤

現效力球隊：盧加諾（瑞士超）

曾效力球隊：港會、傑志、基爾禾、愛斯賓奴、維羅納、後港聯