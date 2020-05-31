爭長期飯票！舒希克翻身靠今鋪

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RB萊比錫喺德甲重開之後表現欠佳，踢3場只有1勝2和，首席射手迪姆華拿除咗對緬恩斯一役「戴帽」之外，另2場表現低沉，上場更加被換走。另1位前鋒尤素夫保臣受傷，無緣今場比賽，借將柏德列舒希克正好趁機發圍，博取表現，爭取簽長約。

德甲重開後頭2場比賽，尤素夫保臣表現大勇，射入2球及2次助攻，但呢位丹麥國腳不幸受傷，已經缺陣上場對哈化柏林，令柏德列舒希克上場重獲正選，佢不負所望，射入反超前1球，雖然球隊最終仍然被哈化逼和2:2，但舒希克嘅演出備受肯定，迪姆華拿狀態不穩情況下，RB萊比錫更加要靠舒希克搏殺。

現年24歲嘅柏德列舒希克係捷克國腳，佢4年前登陸意甲加盟森多利亞，首季入11球打出名堂，隨即被羅馬收購，但佢效力羅馬2季，上陣時間唔多，加埋只入5個聯賽球，上年夏天被外借去RB萊比錫。

柏德列舒希克喺德甲上陣17場已入8球，表現唔錯，根據合約，RB萊比錫有優先權喺今夏以2800萬歐元買斷佢。由於迪姆華拿可能離隊，球隊需要補充射手，柏德列舒希克能否取得「長期飯票」，就要把握餘下6場聯賽證明身價。