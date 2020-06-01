官宣！PSG正式買斷伊卡迪

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法甲班霸巴黎聖日耳門（PSG）周日（31日）宣布，正式從意甲球隊國際米蘭買入今季借用嘅阿根廷前鋒莫路伊卡迪，雙方簽約4年至2024年6月，據意大利傳媒報道，轉會費約為5,000萬歐元（約4.3億港元），再按表現追加浮動獎金700萬至800萬歐元。

伊卡迪上年夏天以借用身份加盟PSG，至今上陣31場攻入20球，原定買斷價為7,000萬歐元，不過受新冠疫情影響，PSG向國米討價還價，最終雙方達成減價協議。國米同日亦喺官方網頁公布有關消息，並發文多謝伊卡迪效力國米6季曾經付出嘅努力，祝願呢名27歲前鋒未來一切順利。隨着伊卡迪正式加盟，今夏約滿嘅烏拉圭射手卡雲尼離隊已成定局，據悉國米有意「交換球員」免費簽入卡雲尼。

法甲因受疫情影響早前宣布腰斬，喺榜首領先12分嘅PSG獲頒聯賽冠軍，不過PSG球員仲未可以放暑假，事關佢哋已打入歐聯8強，盛傳歐聯暫定於8月重開；另外，PSG於球季停擺前分別打入法聯盃及法足盃決賽，對手係里昂及聖伊天，不過法國足總及聯賽會現階段仍未確定會否復辦呢2場決賽。