專欄輪住嚟　加維蘭 米基爾轉會續戰港超聯

唔知大家有無印象，「大頭」喺5月頭一次嘅《專欄輪住嚟》，標題係「港超重開仲會見到你哋嗎？」，講嘅係5位今季先嚟香港落班嘅New Face外援，喺8月中港超重開嗰陣，會唔會仲喺港超呢？今次就同大家講吓佢哋5個點情況啦！

先講今季嚟港超加盟愉園嘅前西班牙青年軍代表，兼2008年「U17歐國盃冠軍」功臣嘅加維蘭。佢用14場正選兩場後備入10球嚟證明自己，並唔係水貨，叫嗰啲季前話佢28歲都肯嚟香港，仲要踢隊青春班仲唔係水貨嘅人，跌到一地都係眼鏡碎。原定會喺5月底返番西班牙探望家人嘅Manu，依家唔走喇，因為佢會開始接受新東家，幫佢安排嘅港超重開前訓練。唔知加維蘭喺蘇沙、鄭展龍同基爾頓等新隊友支援下，下半季可以為傑志射入幾多球呢？

日前正式喺球隊facebook專頁公布，拉高域、加維蘭、馬希卡歷同摩域治將會離隊嘅愉園，據講都唔聲唔聲，簽咗同傾緊幾位今季喺佳聯元朗表現出色嘅華、洋球員，而今季喺法比奧引薦下嚟到香港嘅進攻中場米基爾，嚟緊就會接替馬希卡歷，成為「快活谷」嘅中場指揮官。唔只攻得，米基爾仲守得，腳法秀麗嘅佢攔截亦非常硬朗，愉園戰術注重中、前場逼搶，啱晒佢發揮啦！

至於由法比奧介紹嚟香港嘅基華尼頓，擁有高速同純熟嘅盤扭技巧，開季理文大爆發，呢位森巴翼鋒功勞非常之大。所以喺佢返巴西之前，理文已經開咗續約條件畀佢，而佢亦已揮咗筆留效。

隨住和富大埔公布唔玩8月中嘅港超復賽，之前話會留隊嘅金承龍，同好多「綠戰士」嘅隊友一樣，加入咗失業大軍。其實和富大埔中，都仲有有心人，想幫啲踢得、有表現嘅球員落班，但聽講問咗好幾間球會，竟然都對金承龍冇乜興趣，認真走寶。希望11月新球季嗰陣，會喺新上嚟嘅球隊見到「金先生」啦！

對於巴辛嚟講，可以話係生不逢時！點解咁講？同樣係嚟自阿根廷，亞哥斯達上季喺夢想FC表現出色，今季前就獲理文收歸旗下；巴辛今季喺標準流浪踢13場入12球，疫情下據聞到呢一刻都冇會搵過佢，真係估唔到。下半季唔見，咁新一季會見喇啩？標準流浪總監李輝立就話，例如巴辛冇第間會斟佢，而佢就想繼續踢港超嘅話，佢都好樂意簽番佢，仲會加啲人工畀佢添。加人工？我冇聽錯吖嘛？

大頭