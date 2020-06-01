辛祖「戴帽」！英格蘭25年來最全面天才

集多媒體分析、最強資料庫及第一手資訊於一身，即上《彩報》：

多蒙特周一(1號)凌晨作客6比1大破柏達邦，英格蘭翼鋒查頓辛祖喺德甲復賽後首次正選，立即上演帽子戲法，今季德甲入球數字增加到17球，加上16次助攻紀錄，令呢位20歲小將成為英格蘭近25年最全能進攻球員，曼聯如果真係如外間所傳即將簽佢，絕對係入啱貨！

柏達邦今場上半場同多蒙特悶和0比0，但係下半場就被打到落花流水，全場7個入波都係喺最後36分鐘出現，喺艾寧夏蘭特受傷缺陣下，「助攻王」查頓辛祖更加做埋入球者角色，喺57分鐘、74分鐘同91分鐘入波，完成職業生涯第一個帽子戲法，對上一個可以喺英超以外5大聯賽連中三元嘅英格蘭球員，已經要數到1989年嘅法甲球會卡昂前鋒史甸。

查頓辛祖今季德甲錄得17入波同16助攻，係自Opta有統計以來，德甲第1個單季入波同助攻都達到「15+」球員，而對上一個能夠單季做出入波同助攻「15+」嘅英格蘭球員，就係修咸頓名將拿鐵斯喺25年前所創，佢喺1994/95球季英超錄得15個入波同15次助攻。

事實上，自06/07球季以來，能夠喺歐洲5大聯賽造出入波同助攻「15+」嘅球員只有4個，分別係C朗拿度、美斯(4次)、夏薩特(2次)同蘇亞雷斯，全部都係世界頂尖巨星，查頓辛祖以20歲之齡交出呢個統治性數據，證明前途真係無可限量！