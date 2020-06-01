球星入波不忘為公義　辛祖：有啲事更重要

集多媒體分析、最強資料庫及第一手資訊於一身，即上《彩報》：

查頓辛祖周日助多蒙特大炒柏達邦，個人連中三元，係佢生涯中首次「戴帽」，亦喺德甲生涯嘅入球數目達到30球；比賽期間佢都不忘為公義發聲。

呢位英格蘭球星今仗大演帽子戲法，佢下半場攻入第１球，為球隊領先2比0之後掀起波衫，展示寫上「為弗洛伊德尋求公義」的底衫，即使因此而領黃牌都不計，佢賽後在個人社交網對今次行為有解釋：「自己生涯首次帽子戲法固然開心，但今日世界上仲有啲更重要嘅事要做。我哋要注視兼協助作改變，我哋要團結去爭取公義。團結就是力量！#為弗洛伊德尋求公義」而其隊友阿舒拉夫入球後都與查頓計祖一樣，同樣展示寫上「為弗洛伊德尋求公義」嘅底衫。

此外，慕遜加柏射手馬古斯杜林周日對住柏林聯一戰，入球後亦單膝跪為事件表態。馬古斯杜林今仗個人梅開二度，為球隊主場以4比1獲勝；賽後教練馬高路斯對於這位法國前鋒嘅表態表示支持：「我哋好支持佢嘅做法，佢展示咗點樣對抗種族歧視。」

美國黑人弗洛伊德懷疑被警員跪頸致死，連日來引發多個地區爆發示威，而體育界不少運動員亦為事件發聲。