西甲公布頭2輪賽程　維達爾當踢11場決賽

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西甲上星期宣布6月11日復賽後，聯賽會日前公布重開後頭兩輪賽程，「揭幕戰」一如之前所講係塞維利亞打吡戰，由西維爾激鬥貝迪斯，至於「一哥」巴塞隆拿會作客馬略卡同主場對雷加利斯，皇家馬德里就會連續2場主場出擊，分別迎戰伊巴同華倫西亞。

巴塞隆拿目前只係以2分領先次席嘅皇家馬德里，陣中智利球星維達爾就表示，最後11場聯賽會場場當係決賽咁踢：「最後11場波就好似11場決賽，皇馬逼得我哋好緊，所以每一場比賽都一定要贏，而且仲要準備好迎接歐聯來臨。」

西甲復賽頭2輪賽程

第28輪

11/06 西維爾 對 貝迪斯

12/06 CF格蘭納達 對 基達菲

12/06 華倫西亞 對 利雲特

13/06 愛斯賓奴 對 艾拉維斯

13/06 切爾達 對 維拉利爾

13/06 雷加利斯 對 華拉度列

13/06 馬略卡 對 巴塞隆拿

14/06 畢爾包 對 馬德里體育會

14/06 皇家馬德里 對 伊巴

14/06 皇家蘇斯達 對 奧沙辛拿

第29輪

15/06 利雲特 對 西維爾

15/06 貝迪斯 對 CF格蘭納達

16/06 基達菲 對 愛斯賓奴

16/06 維拉利爾 對 馬略卡

16/06 巴塞隆拿 對 雷加利斯

17/06 伊巴 對 畢爾包

17/06 華拉度列 對 切爾達

17/06 奧沙辛拿 對 馬德里體育會

18/06 艾拉維斯 對 皇家蘇斯達

18/06 皇家馬德里 對 華倫西亞