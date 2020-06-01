東網eClass上堂喇！今堂講吓點樣可以反應快

又到星期一「東網eClass - 直播互動課堂」上堂學打籃球兼學英文的時間！這個由Nike Sports Camps x GMF Sports Academy攜手合作，推出的籃球體適能網上課程，在一整個5月共8個課堂獲得好評，令學童們於疫情下能夠安坐家中仍能接受訓練！今日下午3時學生們繼續準時上課，針對提升學童們敏捷度訓練，也提升在球埸上的速度！

經過一個月以來課堂後，擁有USA Basketball Gold Coach license、Nike Sports Camps教練梁宇彬（Stephen Leung）表示第八堂會按系統教案，繼續連貫性地加強學員各方面訓練：「今課主要會帶大家做敏捷度訓練，包括步法的速度等，打籃球十分講究速度，當你反應得太慢時，往往已經錯失機會，所以，會教授大家在家中亦能做的敏捷度訓練，務求增加大家在球埸上的速度。」今堂會由教練鄒建樂，與嘉賓蘇伊俊攜手任教。

今次「東網eClass 」收費$100一堂，而一次過購買6堂更有折扣優惠（$540），同時亦可獲得GMF常規籃球課程電子優惠券$500（適用於新會員申請或課程報名）。為了關顧更多小朋友能夠參與教學，on.cc東網今次亦為本地中小學學童，每周提供約20個免費學習名額，為求學童在「疫境」強身健體之餘，亦可以提升英語水平。

東網eClass：

Nike Sports Camps x GMF Sports Academy

籃球體適能網上課程

日期：2020年5月4日 (一)至6月11日（四）

逢周一及周四

時間：15:00 - 15:30

價錢：$100 (一堂)、$540（六堂）

平台：東網on.cc

對像：6-12歲學童

第9堂

日期：2020年6月1日(一) 15:00

教練: 鄒建樂

嘉賓: 蘇伊俊