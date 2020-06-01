波神都發聲　米高佐敦：我哋受夠了

黑人弗洛伊德懷疑被警員跪頸致死，涉種族歧視，在美國多個地區已爆發示威抗議，大批民眾上街游行，當中不乏NBA球星，而「波神」米高佐敦周日亦發聲，並揚言：「我哋受夠了！」

米高佐敦在聲明中表示：「我非常悲傷，心痛，憤怒！我感受到每個人嘅痛苦、憤慨同沮喪。我會同那些讉責我哋國家根深蒂固嘅種族主義，以及針對有色人種嘅暴力嘅人企埋一齊。我哋已經受夠了！」這位NBA傳奇及黃蜂老闆揚言要繼續爭取及追究責任，「永遠不要再漠視野蠻嘅行為，要繼續和平表達對不公平嘅不滿，且要追究責任，我哋要對領導者施壓兼改變我哋嘅法律。」他更呼籲大家要團結爭取人人公平，並在最後向弗洛伊德的家人及受到種族主義及不公平事件中被殘害的人深表哀悼。

日前，「大帝」勒邦占士已在個人社交平台發聲，他最新又發另一段訊息：「點解美國唔同樣愛我哋？昂首，繼續堅強#我哋要靠自己」有很多NBA球星都為此事上街參與示威遊行，當中包括早前染上新冠肺炎病毒的史馬特，目前已痊愈。

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