再有喜訊！英冠6.20重開

集多媒體分析、最強資料庫及第一手資訊於一身，即上《彩報》：

因為新冠肺炎疫情而停擺了超過三個月嘅英冠，決定喺6月20日重開。

英超喺上星期已經宣布6月17日復賽，英格蘭足球聯賽（EFL）日前再宣布英冠都可以重啟，但都要在政府所有防疫惜施下進行，剩下嘅賽事共108場，當中包括附加賽準決賽及決賽。

英國政府周一起已對部份運動項目開綠燈，當中包括賽馬及桌球都可以在周一起恢復比賽，EFL發出聲明表示:「跟隨政府周六宣布准許精英體育項目閉門下重啟，EFL今個禮拜都同意喺6月20日重開英冠賽事。」球季附加賽決賽大約喺7月30日結束。

英冠剩番9輪賽事，列斯聯暫以71分排榜首，西布朗則以一分落後暫列第二。

各聯賽及主要錦標最新進展

1.葡超：6月4日重開

2.西甲、西乙：落實6月11日重開

3.意甲：落實6月20日重開，6月13日踢意盃

4.瑞超：6月14日開咧

5.挪超：計劃6月16日開咧

6.英超：落實6月17日重開、英足盃6月27日開打

7.英冠、英甲：英冠6月20日重開、英甲未定

8.俄超：落實6月21日重開

9.美職：計劃6月24日復賽，正考慮新賽制方案

10.日職、日乙、日聯盃：落實日職7月4日、日乙6月27日重開、日聯盃未定

11.亞冠盃：暫定7月重開

12.澳職：計劃7月中重開

13.歐聯、歐霸：傳8月7日重開，8月29日踢歐聯決賽、8月26日踢歐霸決賽

14.法足盃、法聯盃決賽：9月前不會重開，待開會商討

15.巴甲：延遲開咧

16.智甲：暫停至另行通知

17.巴省聯：暫停至另行通知

18.中冠盃：暫停至另行通知

19.自由盃、南球盃：暫停至另行通知

20.墨超：宣布腰斬，不設冠軍，未來5季取消降班

21.英乙：球會通過腰斬，待聯賽會及足總落實

22.蘇超：宣布腰斬，些路迪獲冠軍

23.比甲：宣布腰斬，布魯日獲冠軍

24.荷甲、荷乙：宣布腰斬，不設冠軍及升降班

25.法甲、法乙：宣布腰斬，巴黎聖日耳門及羅連安特分獲法甲及法乙冠軍

26.阿超盃：計劃腰斬，今季及下季不設降班，待開會落實

27.歐國盃：延至明年6月11日舉行

28.美洲盃：延至明年6月11日舉行