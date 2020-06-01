香港隊　U23開操　新面孔梁祐維畢頓亮相

為期3周的U19及U23香港隊6月集訓，周一(1日)於早前重開的將軍澳足球訓練中心（FTC）展開首日閉門操練，備戰「2023 U20亞洲盃」及「2022 U23亞洲盃」外圍賽。

香港U23代表隊自去年初U23亞洲足球錦標賽外圍賽後再度召集，首次加入的18歲「外流」小將「一仔」梁祐維，就表示十分珍惜今次與香港U23代表隊合練的機會，更坦言好開心能見到不少熟悉面孔：「(操練)氣氛相當融洽，有啲人係識嘅，有啲就知道但係唔熟，可以趁機做朋友、做隊友。」現效力葡甲科瓦彼達迪的「一仔」，就希望日後回到葡萄牙，能發揮出今次訓練所吸收的經驗：「希望練完今次U23之後，可以令自己眼界同能力提升，進而喺葡萄牙取得正選位置，希望將來能再次入選U23，甚至大港腳名單。」

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已取得特區護照的畢頓，亦是今次U23大軍的新面孔，這位早前於「菁英盃」表現突出的20歲傑志小將，則難掩首度入選大軍的喜悅：「可以參與操練真係好自豪，攞到護照後，好開心終於可以代表香港。」他坦言自己對隊友并不陌生，今次操練最希望能夠提升自己競技狀態，用好表現在教練心中留下好印象。

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