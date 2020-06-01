桃田回歸！訓練基地解封男女分開練

桃田回歸！日本羽毛球協會在5月底的理事會會後，專務理事錢谷欽治透露球隊計劃於6月19日在國家訓練中心重啟國家隊集訓，屆時世界「一哥」桃田賢斗亦將回歸。

由於疫情關係，早前已讓球員在家抗疫，而參考了疫情的進展及球員備戰東奧的需要，已陸續解禁，但為免球隊蜂擁重返訓練中心，以宿舍為例，中心原本可以448人住宿，但為了避免感染，現在兩人以上使用的房間則被限制為一人使用。

因此日本羽隊將會男女分開訓練，並會再覓場館，以避免訓練場館、宿舍及食堂等太過密集。今次恢復訓練，外界特別關注早前因撞車意外受傷休養的桃田賢斗可會回歸，專務理事則透露：「他肯定會參加的。」日本國家訓練中心是日本首個頂級選手專用的訓練基地，當中包括羽毛球、排球、乒乓球及體操等10個專用練習場及室內泳池。

至於桃田去年在國際大賽上大爆發，更超越李宗偉創造的一年內奪冠最多紀錄，本身是東京奧運男單熱門的他，今年一月在馬來西亞比賽後遇上車禍，身體多處骨折，2月完成手術，再加上因疫情停擺，令他更有時間令身體恢復。

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