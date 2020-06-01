用經歷引起大眾關注　張煒琪闖出我天地

正所謂「學海無涯」，曾先後「外流」日本及澳洲兩地，期間更曾奪得澳職聯賽常規賽冠軍的港隊女足代表張煒琪，仍然渴望能夠再有更多出外學習或見識的機會，不過無論她能否再度外闖也好，「煒琪」更加希望的，是本地女足繼早前劉蕊澄、秦正行及鍾貝琪後，繼續有更多球員出外圓夢的故事出現，令香港女足引來大眾更多關注之餘，球員亦可將吸收到的經驗和知識帶回香港。

圖／文：何彥霆

澳職奪冠更懷念日乙時光

曾在兩年前協助布里斯班獅吼贏得澳職常規賽冠軍的張煒琪，坦言這個職業聯賽冠軍得來不易，但「煒琪」認為在日本跟陳詠詩與劉夢瓊一起出戰日乙聯賽的時光，過得更為充實︰「喺日本一日練兩個鐘，初時頭兩日都覺得好劇烈，過咗一個禮拜隻腳會覺得酸痛同恢復唔到，但之後個個禮拜都係咁就開始適應。」

「煒琪」再謂：「相比之下，我覺得兩邊都差唔多，因為喺日本球員嘅付出係多啲，喺澳洲反而冇日本咁辛苦，可能時間表寫住練兩個半鐘，但實質上可能練一個鐘多少少，練習內容對我嚟講係比較實淨啲，只係練習嘅嘢會不斷重複，相比下我覺得喺日本所學到嘅嘢係多啲同比較新鮮。不過調番轉嚟諗，基本功固然重要，只係自己可能貪心啲想學多啲嘢啦！」

將訓練及溝通模式帶回港

在台灣及日本等地的女足聯賽均逐漸趨向職業化下，球員外流或試腳的體驗和待遇，收穫只會更加豐富，對於仍期望出外學法的「煒琪」而言，球員決定外流的決心，比個人經濟能力的考驗更大，亦希望未來繼續有更多外流兵，可以將她們的經驗分享給更多球員︰「始終外流要一段時間放低喺香港嘅所有嘢，譬如屋企人同朋友等等，反而金錢上係咪可以選擇喺嗰度邊做邊踢，我覺得係平衡到。依家多咗球員外流，我會覺得係好事。之前『阿K』（鍾貝琪）返咗嚟，我都有問佢喺嗰邊嘅情況。我都希望多啲人出去外國踢波，到返到嚟都可以將學到嘅一啲訓練或者溝通模式帶嚟香港。」

教導小學生最緊要溝通

張煒琪現時跟公民隊友韋婉婷一起擔任足球教練，教授不同年齡層的學生，而「煒琪」所教授的對象則為約6至12歲，她笑言已掌握了跟小朋友溝通的技巧︰「小學3、4年級嘅年齡層會比較單純啲，會容易溝通啲，依家教緊支小學嘅女子隊，佢哋會明白我嘅要求係乜，佢哋做到的話我會讚同獎勵。不過當我唔出聲嘅時候，佢哋自然會知道自己有嘢做得唔好，大家都會明白對方諗乜，就好似做朋友咁樣去交流，佢哋會知道幾時係玩，幾時要認真。」

張煒琪 Profile

出生日期：1990年11月22日

身高：1米80 位置：前鋒

曾效力球隊：日本足球學院

布里斯班獅吼

現效力球隊：公民 球衣號碼：7