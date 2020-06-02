死線前達協議　曼聯續借恩哈路半季

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剛過去周日(31日)就係尼日利亞前鋒恩哈路與曼聯借用期滿，按規定佢要離開英國返回母會上海申花，事情峰迴路轉，兩間球會在死線前達成協議，申花答應曼聯續借恩哈路半季至明年1月31日，曼聯周一落實協議，恩哈路亦喺社交網向球迷報喜。

恩哈路加盟曼聯後好啱用，上陣8場交出4入球1助攻驕人數據，令紅魔曾想過將恩哈路正式買斷，不過上海申花開價2000萬鎊(約1.9億港元)轉會費，以及向恩哈路提供40萬鎊周薪新合約，成為雙方談判最大障礙，雖然恩哈路曾明言加盟曼聯唔係為錢，亦願意在曼聯收取13萬鎊周薪待遇，但同申花嘅條件差距太大。

上海申花在談判初期表現強硬，堅持要求恩哈路借用期滿就要返中超準備新球季，但近日出現變化，疫情擴散至全球之下，恩哈路想返回中國絕非容易，申花立場軟化，最終同意讓該位30歲射手留在曼聯。

獲得恩哈路續留半季，曼聯在即將重開嘅英超賽事，將可全力衝擊前4，爭奪歐聯入場券，仲有8月重開嘅歐霸盃，以及來季上半季賽事，恩哈路都可以繼續為曼聯爭勝，的確係好消息。