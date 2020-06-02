港版流川情定女主播　鄭錦興目標No.1

喺「睇體」facebook專頁內，每星期嘅《搵球星傾吓偈》環節得到唔少本地籃球Fans熱捧，嚟到第5輯就搵嚟「港版流川」鄭錦興同大家傾吓偈，分享佢嘅成長點滴之外、更會講吓自己同「主播未婚妻」嘅愛情故事！

Q.司徒大導：你個人嚟講喜歡「港版流川」嘅稱號嗎？流川喺漫畫中雖然好波又受歡迎，但都有「獨食」自我中心嘅一面，你認為呢個稱號，對於喺十幾年後打法已成熟咗嘅你，仲啱唔啱使呢？

A.鄭錦興：當然喜歡，而且佢都係我鍾意嘅角色；亦都幸運地有個咁好嘅稱號。另外，雖然隨着時間改變，但係我呢個稱號點都唔會變，啱唔啱使就見人見智啦，最緊要大家鍾意。

Q.Alexis Lee : 如果唔做籃球員，會想做乜嘢職業?

A.鄭錦興：想做空少，可以見識多啲嘢。

Q.Franko Lun：有乜嘢嗜好？

A.鄭錦興：我冇乜特別興趣，除咗打波之外，鍾意食嘢同旅行。

Q.Mark Chan：你覺得你同羅意庭1on1會唔會輸？

A.鄭錦興：我估各有輸贏啦！

Q.Timothy Chan：鄭生係球隊同邊位球員最老友？

A.鄭錦興：謝文俊

Q.Simon Bbg：你會點排甲一現役local嘅Best5同現役港隊嘅12人？

A.鄭錦興：現役最佳係：1.Tyler Kepkay（泰那）、2.蔡再懃、3.梁兆華、4.方誠義、5.惠龍兒。至於現役港隊12人：1.羅意庭、2.李琪、3.蔡再懃、4.梁兆華、5.方誠義、6.劉子禮、7.鄧志恆、8.陳兆榮、9.徐遠成、10.惠龍兒、11.周家駒、12.梁嘉顯。

Q.Yuen Tsui：你好，想問你覺得如何提升香港籃球水平，從而能夠同亞洲強隊看齊呢？你喺香港最欣賞那位外授或香港球員你最欣賞那位外籍教練？最後你會否加盟香港的職業球隊呢？最後祝你身體健康。

A.鄭錦興：首先我哋要有自己嘅職業籃球聯賽，然後做好青訓工作。我最欣賞香港球員係羅意庭、最欣賞外籍教練係Gregg Popovich（馬刺教練普波維治）。職業球隊以前打過喇，依家年紀漸大，應該唔會再加入職業隊。

Q.Jacky Chan：指出3個最強現役甲一球員。

A.鄭錦興：1.Tyler kepkay（泰那、圖）、2.蔡再懃、3.惠龍兒

Q.Everest Yiu： 未婚妻咁叻女，最欣賞佢邊方面？

A.鄭錦興：我最欣賞佢好孝順，品性好清純。

Q.特務飛龍：想問你係籃球員，未婚妻係電視主持，兩個人生活圈子都好似好唔同，你哋係點認識㗎？係你追佢，定佢追你㗎？

A.鄭錦興：咁啱佢有主持好多年前嘅金至尊盃，跟住有朋友介紹認識。然後我再追求佢嘅。

Q.Chim Chan：點解以前着11號波衫？又係乜嘢原因令你改着1號？

A.鄭錦興：以前着11號純粹個人喜好；之前轉1號係因為想改變一下，以No.1為目標，畀啲目標自己。

Q.Tia Tia Tia：人生中最難忘係邊場比賽？邊個入球？

A.鄭錦興：最難忘係2016決賽東方對南華嗰場；邊個入球就唔係好記得喇！（編者按：阿興Game 2獨取28分，勁呀！）

Q.Mars Lee：請問，你會自創邊3個Hashtag來形容依個階段嘅自己？可以係打波或生活方面都得。

A.鄭錦興：#人生前半段係籃球、#後半段係事業同家庭、#籃球事業還算可以之後要再自我增值再加油努力。

Q.Edmund Edmund：興哥，這幾年東方及南華引入外國教練都能立刻奪取聯賽冠軍，你認為外國教練是否真的能幫助香港球隊及球員進步？另外來屆建龍及滿貫都會大搞，甲一球隊會不會在競爭劇烈下慢慢加大投資？

A.鄭錦興：外國教練的確對球隊及隊員都有絕對嘅提升及啟發。另外，多咗投資者或老闆加入，多咗競爭，要有成績一定要加大投資。對於球員同香港嘅籃球事業會有更好發展！

Q.李仲尼：疫情有影響你嘅生計嗎？政府幫到你幾多？

A.鄭錦興：當然會有影響呀，政府嘅幫助唔大，只希望疫情快啲過！

Q.Jango Li：想問鄭生3分命中率高唔高？大約百分率射10球可以入多少球？

A.鄭錦興：喺比賽入面唔算高，可能出手比較慢，易受影響；但平時練習嗰陣10球平均都入到7至8球。

Q.Anton Fung：喺本地同外國球壇入面，你最尊敬邊位球員？

A.鄭錦興：本地最尊敬嘅球員係翁金驊、外國最尊敬就係Tim Duncan（馬刺球星鄧肯）

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