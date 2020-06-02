RB萊比錫反勝！華拿逼近46年入波紀錄

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周二(2日)凌晨德甲獨腳戲，RB萊比錫作客以4:2反勝科隆，首席射手迪姆華拿射入1球，取得個人今季第15個聯賽作客入球，距離德甲史上單季最多作客入球紀錄，只差2球，大有機會成為德甲作客入球王。

開波僅7分鐘，科隆由祖安哥度巴打開紀錄，但RB萊比錫再次發揮「後勁王」本色，憑柏德列舒希克、尼干古、迪姆華拿各入1球，反超前3:1。即使科隆靠後備上陣嘅莫迪斯迪追番1球，但都阻唔到RB萊比錫丹尼爾奧莫射入埋齋1球。

上場踢到幾乎作嘔嘅迪姆華拿表現恢復水準，今季聯賽入波增至25球，僅落後羅拔利雲度夫斯基4球，迪姆華拿有15個入球來自作客，僅次於名宿軒歷基斯於1974年創下嘅17個德甲作客入球紀錄。RB萊比錫今季德甲仲有2場作客，迪姆華拿只要喺客場入多3球，就可以一舉超越軒歷基斯。

另外，RB萊比錫今季聯賽經常可以喺落後情況下，逼和或反敗為勝，累積搶到19分，比2013/14年球季禾夫斯堡創下嘅21分紀錄，只差2分。