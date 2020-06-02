3個月內3主力退役　壁球隊大執位

30歲的香港壁球一哥歐鎮銘周二（2日）宣布退役，結束長達16年的球員生涯，是繼胞姊歐詠芝及陳浩鈴後，第三位於今年「掛拍」的港將。

與歐詠芝合稱為「歐氏姊弟」的歐鎮銘於2010年成為職業球員，在16年球員生涯出戰344場職業壁球協會（PSA）巡迴賽，曾20度晉級決賽，贏得11座冠軍獎盃。歐鎮銘亦為香港屢創佳績，包括在2017年世錦賽歷史性奪得男團銅牌，2018年雅加達亞運擊敗隊友李浩賢摘下男單金牌，令其世界排名首次躋身前20。

目前世界排名高踞21位的歐鎮銘選擇急流勇退，他接受PSA訪問時表示：「我想感謝每個鼓勵和指導我的人，及贊助商的支持。沒有他們，我不可能追尋我的夢想。壁球帶我走過一段夢幻旅程，創造無數回憶。而2017-18球季對我來說是特別的，因為它帶來了許多『第一次』。」

歐鎮銘坦言不捨得離開壁球場，但有感是時候邁向人生另一階段：「我真的很享受這10年作為職業球員的經歷，儘管我很想繼續打職業巡迴賽，但我想是時候展開另一段旅程了。祝願大家健健康康，一切順利。」

歐鎮銘的胞姊歐詠芝於今年3月「掛拍」，另一香港女將陳浩鈴則在昨日（1日）宣布退役。世界排名29位的陳浩鈴13歲已披上港隊戰衣，2005年為港首奪世青賽女團金牌，更是2018年雅加達亞運女團金牌功臣，直到32歲終決定結束18年職業生涯，將跟隨「大師姐」趙詠賢步伐，在體院兼任陪練員及完成學位課程。

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