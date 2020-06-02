英桌球復賽　卓林普一口氣贏3場

無球迷、無問題！隨着英國政府宣布已陸續放寬體育賽事重開，桌球同賽馬率先在周一（1日）恢復重開，「餓波」已久的世界「一哥」卓林普，在全新的桌球冠軍聯賽開鑼日即迎來三連勝，盡顯霸氣。

由於新冠肺炎疫情令全球賽事停擺，桌球比賽亦在3月15日的直布羅陀賽事之後暫停，而打頭炮重開的冠軍聯賽吸引卓林普、沙比及奧蘇里雲等64名球手參加；不過，賽事要按防疫指引，以閉門作賽，首天賽事只讓8位參賽球員及35位賽事人員包括裁判、評述員及電視直播團隊進入，並要全部對新冠肺炎病毒檢測呈陰性。

冠軍聯賽分三個階段，64人分16組，每組以4人進行單循環，每場最多打4局，贏3局者為勝，勝方可獲3分，打和各得1分，小組首名則可躋身勝利組。卓林普在首天則出戰三場比賽，分別擊敗基斯、薛索及韋斯，三連勝獲9分順利在小組勝出。

桌球復賽要閉門進行，對球員來講無球迷入場的影響不算太大，但對他們最大的挑戰，可能為防疫起見，出cue後要自己拿走附助工具（以前是裁判負責），這方面就要一段時間適應。

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