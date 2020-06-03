東奧後大改革！ 滑浪風帆威到戴頭盔

世界不斷求變，作為世界最大運動舞台的奧運會，都要配合潮流加入刺激觀感的新項目，提升運動員挑戰性之餘，亦為外界帶來新鮮感，港人熟悉的滑浪風帆項目，今屆東京奧運之後將會大變身，由有如「水上飄」的iFoil（又稱iQfoil）帆板登場，部分港將已放眼下屆巴黎奧運，期望搶先掌握致勝關鍵確保競爭性。

已經連續3屆作為奧運帆板的RS:X，在明年東京奧運之後將成為歷史，取而代之的iFoil由5至35海里都可航行，速度比RS:X快1倍。港隊新一代的風之后「大頭妹」馬君正，半年前已開始iFoil的專項訓練，去年11月更加遠赴西班牙跟隨職業隊作針對性集訓：「iFoil的速度好快，所以技術要求要精準，否則3秒之差可以由落後一架巴士的距離，變成被甩開三架巴士，要再追就好難。」

人板合一速度快1倍

iFoil特別之處是由於底部的Foil（水翼）在航行時會令帆板「升起」，離遠觀望就好似整隻帆板在空中飛翔，加上阻水力度減少而令速度加快，對帆手來說更有挑戰性，馬君正坦言最難就是要做到「人板合一」。

馬君正說：「這個新項目有趣之處，就要是做到人板合一，基本功很重要，要配合帆手的體重，再計算風速及海浪形勢，所以要靠自己去摸索及掌握；以前（RS:X）較為講求體能，但iFoil就要好強的專注力，因為它可以很高速，萬一出意外就有危險性，所以我們比賽時都會戴上頭盔。」

這位上屆雅加達亞運會與何允輝合作獲得RS:One混合銀牌的港隊新星，已經放眼兩年後的亞運會，並為奧運鋪路：「這個新項很有潛力，亞洲剛開始發展，我都是早起步的一群，而且我覺得這種新板身高會有優勢，現階段最重要是加強基本功，將每一Part都做得更細緻。」

港將搶先練iFoil衝亞運

港隊總教練陳敬然就表示，早於2017年已經有人玩iFoil，因為航行速度比起現在的RS:X至少快1倍，令全世界再狂熱，因為速度快故危險性隨之增加，所以帆手們穿救生衣兼戴上頭盔。除了正準備東京奧運的部分港將之外，大部分港隊及青年軍都已轉練iFoil，放眼下屆奧運，亦為兩年後的杭州亞運先作部署。「英總」坦言：「香港可說是較早起步的亞洲地區，這個新項目刺激好玩，有型又有速度感，可繼1996年之後，再掀另一股熱潮。」

奧運延期風之隊再選過

由於東京奧運延遲一年舉行，為確保屆時派出最適當及最有代表性的運動員參賽，香港「風之隊」將再進行內部選拔，希望明年初可有定案。

港隊原本在2月尾澳洲舉行的世界滑浪風帆（RS:X）錦標賽已經完成內部選拔，鄭俊樑及陳晞文分別力壓隊友取得代表資格，不過，總教練陳敬然表示因為疫情關係，會重新進行選拔：「首先，我們已按計劃復操，之後要做的，是在明年1月31日前再以兩個世界盃以上的級別比賽做選拔，選出最有代表性的運動員出戰。」「英總」坦言這個方案已獲總會通過，但暫未有具體賽程。

上屆奧運於隊內遴選落敗的陳晞文，對於或要再參加選拔感矛盾：「如果明年1月底前未能舉行兩個大賽就不用再選拔，但我又想快點出外比賽，真是矛盾！」「晞文」透露，自己已隨港隊在赤柱基地展開訓練，以保持狀態。

RS:X帆板將成絕唱

滑浪風帆是奧運帆船項目的其中一個細項，1984年已有男子組，直至1992年才有女子組。從外觀看，主要器材都是由帆、板組成，但歷屆奧運以來，其實帆板設計上都不斷變化，好像1996年奧運（即李麗珊奪金牌當屆），亞特蘭大奧運就選用了米氏板（Mistral One），並且連續在2000年悉尼及2004年雅典奧運使用。奧運隨後改用了RS:X帆板，先後成為2008年北京、2012年倫敦、2016年里約及2020東京奧運指定器材，而東京奧運將成為RS:X告別的終極舞台。

馬君正長洲學法悟人生

新冠肺炎的疫情影響下，所有體育項目都停賽又停訓，但大部分滑浪風帆港將都自我保持訓練，馬君正全家一年前更選擇搬入長洲，希望可以更貼近海，這個小島反而成為了「大頭妹」秘密苦練的隱世地方。

避疫拜師珊珊舅父

「有時我都覺得好神奇，由市區搬入長洲居住，但長洲的環境好似外國的小島，這裏的簡樸可以令我更專注，疫情期間主要自己出海練習，這裏的風比較特別，訓練環境比赤柱好。」入到長洲自然令人想起黎根——李麗珊的舅父兼啟蒙教練，原來「大頭妹」自小已經認識根叔，疫情期間再有機會跟這位老前輩學習：「根叔、根嬸都好照顧我，我還稱呼根叔做契爺爺，從他們身上學到很多人生哲理，記得有一次外面落雨，根叔說：『人生總是要經歷風風雨雨』，又好似幾有意思。」

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