連格問2位舊隊友攞料！密謀去意甲搵食

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曼聯中場連格因為長期表現欠佳，淪為大後備，已多次傳出球會計劃出售佢，英國《獨立報》爆料，指呢位27歲英格蘭國腳向2位前曼聯隊友基斯史摩寧及艾舒利楊格攞料，打算去意甲搵食，已傳AC米蘭有興趣簽入連格。

據悉，連格近日聯絡基斯史摩寧及艾舒利楊格，向對方打聽喺意甲比賽嘅情況，呢2位前紅魔鬼球員今季分別轉投羅馬同國際米蘭，表現大翻身，後衞基斯史摩寧更加獲得「羅馬馬甸尼」稱號，近期仲得到阿仙奴垂青，搵到事業第二春。

除咗基斯史摩寧及艾舒利楊格之外，另1位前曼聯球員盧卡古今季加盟國際米蘭之後，表現亦如有神助，喺意甲上陣25場轟入17球。上述3位前紅魔鬼球員嘅成功經歷都令到連格心癢癢，希望加盟意甲球隊，拯救足球事業。

事實上，新冠肺炎疫情爆發之前，已傳出AC米蘭有意簽入連格，佢真係有機會去米蘭同艾舒利楊格及盧卡古相遇。連格今季為曼聯於各項賽事上陣35次，射入2球及2次助攻，但入波都係來自盃賽，喺英超仍然食白果。

連格將於明年夏天約滿，曼聯無意同佢續約，預料好大機會今夏出售佢，以免人財兩失。