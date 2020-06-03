意甲公布賽程　6周內完成12輪

落實6月20日重開嘅意甲正式公開餘下球季賽程，由6月20日開始至8月2日收咧，6個禮拜之內將要進行12輪比賽，代表每支球隊一周之內都要進行2場比賽，對球員體力絕對係一大考驗。

意甲重開首個周末將會先進行4場第25輪補賽，接着聯賽便會全面重開，停擺前喺榜首帶頭嘅祖雲達斯首戰將會作客博洛尼亞，以1分緊隨其後嘅拉素就會作客硬撼4哥阿特蘭大。由於大部分周末賽事由周六至周一上演，周中比賽則會喺周二至周四舉行，所以意甲重開後，一個禮拜之內基本上6日都有比賽，球迷餓波咁耐可以過足癮。

意甲重開首2輪秩序

第25輪

6月20日 拖連奴Vs帕爾馬

6月20日 維羅納Vs卡利亞里

6月21日 阿特蘭大Vs薩斯索羅

6月21日 國際米蘭Vs森多利亞

第26輪

6月22日 費倫天拿Vs布雷西亞

6月22日 萊切VsAC米蘭

6月22日 博洛尼亞Vs祖雲達斯

6月23日 史帕爾Vs卡利亞里

6月23日 維羅納Vs拿玻里

6月23日 熱拿亞Vs帕爾馬

6月23日 拖連奴Vs烏甸尼斯

6月24日 國際米蘭Vs薩斯索羅

6月24日 阿特蘭大Vs拉素

6月24日 羅馬Vs森多利亞

註：開賽時間以當局公布為準

各聯賽及主要錦標最新進展

1.西甲、西乙：落實6月11日重開

2.意甲：落實6月20日重開，6月13日踢意盃

3.瑞超：6月14日開咧

4.挪超：6月16日開咧

5.英超：落實6月17日重開、英足盃6月27日開打

6.英冠、英甲：英冠6月20日重開、英甲未定

7.俄超：落實6月21日重開

8.美職：計劃6月24日復賽，正考慮新賽制方案

9.日職、日乙、日聯盃：落實日職7月4日、日乙6月27日重開、日聯盃未定

10.亞冠盃：暫定7月重開

11.澳職：計劃7月中重開

12.歐聯、歐霸：傳8月7日重開，8月29日踢歐聯決賽、8月26日踢歐霸決賽

13.法足盃、法聯盃決賽：9月前不會重開，待開會商討

14.巴甲：延遲開咧

15.智甲：暫停至另行通知

16.巴省聯：暫停至另行通知

17.中冠盃：暫停至另行通知

18.自由盃、南球盃：暫停至另行通知

19.墨超：宣布腰斬，不設冠軍，未來5季取消降班

20.英乙：球會通過腰斬，待聯賽會及足總落實

21.蘇超：宣布腰斬，些路迪獲冠軍

22.比甲：宣布腰斬，布魯日獲冠軍

23.荷甲、荷乙：宣布腰斬，不設冠軍及升降班

24.法甲、法乙：宣布腰斬，巴黎聖日耳門及羅連安特分獲法甲及法乙冠軍

25.阿超盃：計劃腰斬，今季及下季不設降班，待開會落實

26.歐國盃：延至明年6月11日舉行

27.美洲盃：延至明年6月11日舉行