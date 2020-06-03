F1落實頭8站　主席：有車手中招都唔取消

F1官方已公布在10個星期內進行8場歐洲賽事，7月5日將在奧地利揭幕，跟住依次序在匈牙利、英國、西班牙、比利時及意大利完成頭8站的賽事，F1首席執行官兼主席凱里強調即使有車手「中招」都不會取消賽事。

自從3月15日於澳洲臨時取消原定的揭幕戰，F1一直停擺，而周二確定7月開鑼，並將會以閉門作賽，凱里在F1官網表示：「如果有個別確診個案，賽事都不會取消，我們鼓勵車隊可提供隔離的地方，以免令病毒擴散，若然有車手感染，則由後備車手補上。」

F1周二確實了2020年賽季的頭8站，當中奧地利及英國會進行兩場比賽，而餘下的賽事不會免強在本月底前落實，不過，阿塞拜疆、俄羅斯、日本、越南、中國、美國、墨西哥、巴西、巴林及阿布扎比預計都會在修訂後的賽程裡。凱里坦言仍然有信心12月完成15至18站的賽季目標：「我們不會作出最後期限，隨着形勢變化，最後期限會產生壓力。」

2020年賽季F1前8站賽程：

1,奧地利 7月3至5日

2,奧地利 7月10至12日

3,匈牙利 7月17至19日

4,英 國 7月31日至8月2日

5,英 國 8月7至9日

6,西班牙 8月14至16日

7,比利時 8月28至30日

8,意大利 9月4至6日

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