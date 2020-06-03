本地籃球8.30開波　居港外援獲開綠燈

本地籃球有望8月底開打！香港籃球總會為餓波已久的球員、球迷帶來好消息！籃總向各支球隊發信，指本屆銀牌賽及聯賽暫定於8月30日展開，惟確實開賽日期仍視乎疫情發展和康文署的安排，信中並解釋有關本季居港外援資格的修訂。

特區政府在五月初逐步重開多項康體設施，包括運動場跑道、公眾游泳池、羽毛球場等，惟室內籃球場並未納入範圍內，而近期本港再現本地傳染群組，以致禁聚令再度延長，以減低傳播風險，室內籃球場重開之日更是遙遙無期。

籃總上月27日向各支本地球隊發信，暫定在8月30日展開2020年度的銀牌賽及聯賽，有關確實開賽日期及時間仍視乎疫情發展和康樂及文化事務署的安排。多支球隊依賴康文署場地訓練，在沒有場地使用下未能擬定復操安排，球員只能自行作技巧和簡單體能鍛練。滿貫球員蔡再懃表示，希望在比賽開鑼前有至少一個半月的時間恢復常規訓練，以保持高水平的競技狀態：「我們也想為球迷帶來精彩、有質素的比賽，不想和隊友在沒有默契和好狀態下落場比賽」，他並表示「不介意閉門作賽」以盡快重返球場。

其隊友楊文綱亦同意：「初賽及季初時可以閉門比賽，到季後賽或一些淘汰階段，以及疫情逐趨緩和時，讓球迷進場打氣觀賞比賽，也許是個選擇。」籃總在信中並未有提及有關閉門作賽的選項，但有不少國際大型賽事如：F1方程式賽車、英格蘭超級足球聯賽等，都宣布以閉門形式恢復比賽。

本地籃球聯賽賽季由過往3月至8月進行，改為今屆由8月開打，預計至翌年4月結束，賽程安排有着天翻地覆的轉變，但無疑跟其他地方的籃球聯賽的球季更貼近。本地球季賽程雖受疫情肆虐而打亂，但也可能成為香港籃球變革的一個契機。

據悉，甲一聯賽在過去兩年「有升無降」的制度下，今季將增至有10支球隊參加賽季，因此比賽場次亦會由去季的51場，增至今屆最多68場，並且恢復升降班制度。常規賽續沿用單循環形式，積分前6名的隊伍可以進入附加賽，爭逐季後賽參賽資格。而在比賽場次增加的前提下，名次賽除了在港籃主場修頓場館上演以外，還有機會「打入新界」，在荃灣體育館比賽。銀牌賽則繼續使用雙淘汰制為賽制。

此外，籃總在信中亦有寫明本賽季對「居港球員」的資格作合理修訂，非本港居民球員在2019年3月1日至開賽前一星期期間，居住香港滿3個月即符合資格註冊「居港球員」身分，而有關資格經籃總審核小組通過確認後，便可報名參加本屆銀牌賽及聯賽。

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