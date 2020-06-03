網壇「Big3」Po黑圖　咸美頓插埋特朗普

因美國黑人疑被警察跪頸致死引發的全球反種族歧視，國際體壇繼續強烈讉責，並且有多位運動員響應「暗黑星期二」（Blackout Tuesday）在社交網上貼上全黑色的圖片，而6屆F1總冠軍咸美頓再次發聲，並呼籲要強烈反抗，更發文炮轟美國總統特朗普。

咸美頓早前已抨擊F1賽場的車手保持沉默，周二他再次出Post：「過去這一個星期真是很黑暗，我完全難以控制自己的情緒，真是非常非常憤怒、悲傷及不相信。」他上載了一張黑色背景握緊拳頭的圖片：「我們一直以來都看到，全世界對我們兄弟姊妹都是不公平，一次又一次令人討厭，必需停止。」

他更將矛頭指向特朗普並上載了一張白宮熄燈的相片：「這就是特朗普的形象！10萬人死亡，4000萬人失業，多個城市出現暴亂，當他的國家需要一位領導人時，特朗普熄燈躲入自己的地堡裡面。」

至於網壇「Big3」費達拿、拿度及祖高域，都在自己的社交平台上載了全黑色的圖片，以力撐Blackout Tuesday。法國名將泰桑加更回憶了自己兒時遇到種族歧視，令他傷害至今：「改始會幫你改個花名，蹆住會鬧你，又會對你過分檢查，特別在街上檢查身份證，而且我曾被拒絕入某些場所，他們說：『你不能，但你（朋友）可以。」泰桑加的父親是剛果手球員，而母親則是法國人。

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