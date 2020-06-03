賓菲加魔獸！利物浦出5.2億搶購

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賓菲加前鋒卡路士雲尼斯奧斯今季迅速上位，各項賽事上陣36場，射入20球，已經引起歐洲各大豪門注意。賓菲加會長路爾斯維亞拿承認，利物浦曾經出價6000萬歐元(約5.2億港元)求購呢位25歲巴西射手，但已被拒絕，因為會方將卡路士雲尼斯奧斯定價為1億歐元(約8.7億港元)。

路爾斯維亞拿接受傳媒訪問時話：「我哋的確收到報價，對方提出以6000萬收購卡路士雲尼斯奧斯，但佢最少值1億歐元，冇呢個價，就唔會賣，如果唔係新冠肺炎大爆發，隊內起碼有2位球員同樣會以1億歐元出售。」

卡路士雲尼斯奧斯上季效力拿玻里，但先後被外借去里奧艾維及摩納哥，當外界以為呢位巴西新仔係「人球」時，賓菲加獨慧眼用1700萬歐元收購佢。

卡路士雲尼斯奧斯不負所望，今季葡超22場上陣，射入15球。呢位身高1米90嘅高大射手衝擊力強，兼具備細膩腳法，被譽為「葡超魔獸」，路爾斯維亞拿叫價咁高，並非冇道理，除咗利物浦之外，狼隊都有意加入爭奪，佢嘅身價勢必水漲船高。