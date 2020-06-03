港超聯　再簽「橙衫軍」！米基爾投愉園

繼早前宣布簽入後衞曾至孝後，愉園周三（3日）再公布新加盟球員消息，從佳聯元朗引入巴西中場米基爾，增強球隊組織力，以續戰8月復賽的港超聯。

愉園周三（3日）透過Facebook宣布，與「森巴」進攻中場米基爾（Mika）達成協議，正式簽入這位前佳聯元朗球員。米基爾上季為元朗上陣18場並攻入9球，表現可圈可點，其中場組織力絕對足以填補馬希卡歷離隊帶來的空缺。「快活谷」總監潘文迪指出，這名效力過多支巴丙、巴丁球隊的球員踢法靈巧、活力十足，能為前線隊友供應「彈藥」，亦可改善該隊過往的不足。Mika在簽約後，亦向會方展現出強大信心：「我期待同隊友合作並追求佳績，會一如既往為勝利付出所有，希望會有一個成功嘅球季。」目前，米基爾仍在巴西休假當中，他期望歸隊後能以最佳狀態示人，全力為球隊爭取成績。

另外，愉園周二（2日）亦公布與巴西後衞盧斯安奴續約，這名前陽光元朗球員乃巴基斯坦裔亞援簡嘉亨外，唯一一位獲留用的外援球員。

【米基爾檔案】

綽號：Mika

出生日期：1993年4月6日（27歲）

位置：進攻中場

身高：1米8

曾效力球會：博阿（巴乙）、雷蒙（巴丙）、卡希亞斯、聖路易斯、阿美利加納泰（巴丁）、佳聯元朗