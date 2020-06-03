球星認證！銀河力邀巴洛迪利加盟

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意大利前鋒巴洛迪利今季重返意甲加盟布雷西亞後，又回復「腦殘」本色，包括同前教練格羅素炒大鑊，而早前玩失蹤，冇歸隊操練，毫無紀律可言。不過，仍然有球會賞識佢，《米蘭體育報》指美職勁旅洛杉磯銀河已經聯絡巴洛迪利嘅經理人拉奧拿，希望簽入「巴神」。

洛杉磯銀河失去射手伊巴謙莫域後，攻力大減，今季2場聯賽仲未贏波，只入1球，由於美職計劃6月24日復賽，銀河打算簽入1位具份量射手，提升攻力。巴洛迪利同布雷西亞嘅關係已經破裂，今夏離隊已成定局，所以銀河乘虛而入邀請佢加盟。

洛杉磯銀河一向採取「星戰策略」，曾經簽入碧咸、羅比堅尼、艾殊利高爾、謝拉特、伊巴謙莫域等歐洲球星，今次想簽巴洛迪利，相信都係睇中佢嘅名氣。

值得一提，2011年夏天巴洛迪利為曼城踢熱身賽對洛杉磯銀河，佢竟然單刀轉身用後腳射門出界，令全場人士O嘴。激到當時領隊文仙尼立即換走佢，銀河球迷對「巴神」嘅印象一定好深刻。

早前有傳土耳其勁旅加拉塔沙雷及巴西球隊華斯高都對「巴神」有興趣，可見佢仍然好有市場價值。