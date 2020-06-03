人生做過最重要決定係咩？郭嘉諾你問佢答

《我撐同教練傾吓偈》今次搵嚟好受球迷歡迎嘅「嘉諾Sir」郭嘉諾，親自回答球迷嘅問題。原來佢嘅招牌動作「風車手」，其實係一個戰術指令嚟，大家又知唔知係咩呢？

Q：「你嘅招牌風車手勢有乜意思？」

「嘉諾Sir」：「其實要多謝球迷，將我喺上季元朗主場對傑志嘅賽事末段，要求所有球員向前搶波嘅動作造成GIF圖，之後喺網上流傳，先至令我有『風車Sir』呢個稱號。其實個動作嘅意思係一齊向前進行壓迫。」

Q：「嚟緊愈來愈多入藉球員，你有無建議畀年青球員去加強競爭力？最睇好邊啲年青球員可以挑戰入藉兵或者球會外援？」

「嘉諾Sir」：「嚟緊入藉球員嘅數目，只會有增無減。香港球員喺幾個位置比較弱，包括中堅、單箭頭同左閘；而可以『派牌』嘅球員亦比較少。要平衡香港隊實力，暫時必須要外籍球員輔助。」

=年青球員要出頭，必須要建立自己嘅一個強項，可以畀人賞識。陳俊樂有全面嘅體能及戰術執行能力、徐宏傑有速度及高紀律性、鄭兆均係難得嘅「雙槍將」，有敢於一對一嘅進攻心態。呢一班年青球員能夠率先成為大港腳，獲得比其他年青球員更多嘅機會。」

「其實我哋有好多敢作敢為嘅年青球員，只係缺乏落場機會。當然，年青球員自己亦都要爭氣，要令教練覺得應給予機會，可委以重任。」

Q：「 師兄，有無諗過去香港以外嘅地方教波？又或者已經有亞洲球隊搵過你？我覺得外面足球發展更全面，有機會出外吸收經驗都好，教練都應該要外流。」

「嘉諾Sir」：「師弟你好！多謝你嘅提問！教練同球員一樣，當然渴望出外嘅機會。香港球圈競爭比較細，而且缺乏政府、商界，甚至本地球迷支持，很難去創一番事業。亞洲足球來講，南至澳洲、西至黎巴嫩，天氣、語言、文化、都有非常大不同，對足球從業員來講是比較難適應。但我相信香港作為國際大都會，香港人在外地適應比較容易，亦希望其他亞洲國家給予多點機會我們香港的足球從業員。到最後，在外面所學到，都帶回香港，幫助我們香港的足球事業更進一步發展，銜接世界。」

Q：「1.你個pro牌考成點啊？2. 港超入面你最中意邊啲球員？想同邊個合作多啲？3. 你嘅「最佳11人」係邊11人？」

「嘉諾Sir」：「Pro牌現在還欠最後一個考試，大約10至14日，自己亦希望盡快可以完成，因為實在拖得太耐。」

「整個港超，當然有好多好好嘅球員，都希望可以同佢地合作。我自己本身喜歡聰明而又肯打肯拼嘅球員，戰術領悟能力高、執行能力高、而且少說話多做事，黎格爾、胡晉銘、羅振庭等球員都係呢一類型。如果可以嘅話，我希望可以做咁多位港超主教練嘅助教，喺佢哋身上學嘢，了解吓佢哋嘅足球理念，點樣可以一齊融合下去幫助香港足球發展。」

「最佳11人來講，我會揀由幫香港衞冕『第41屆省港盃』嘅球員組成。佢哋成功喺球迷面前證明自己，我期望呢班球員將來可以喺港超贏得『最佳11人』嘅美譽，進一步為佢哋自己肯定，成為足球員係正確嘅選擇。」

Q：「好多問題。點睇「香港高普」呢個綽號？如果有得時光倒流，你會否仍堅持離開足總？作為被稱爲公關手腕最強香港教練，是如何啟蒙這些「手腕」？「名宿之後」這個光環利多於弊，還是弊多於利？19年省港盃謝家榮死頂結果連亞洲U23都冇得踢，當時所有矛頭指向你，你會點睇熱血與足球生命之間相輔與矛盾？」

「嘉諾Sir」：「我非常多謝一眾傳媒畀我呢一個稱號，老實講係受之有愧！我雖然係曼聯球迷，但非常喜歡看利物浦的賽事，喜歡看高普的一舉一動，怎樣令利物浦贏波，喜歡他那份「全身投入」嘅教導理念。其實教練有很多種類別，高普的方式只是其中一種，沒有好與壞，但我作為球迷，很喜歡這類型的教練。」

「我父親係足球名宿，係我地家族嘅榮幸。我好感謝父親為香港球圈付出咗咁多，好高興佢做嘅所有事都得到認同。作為兒子，我好高興可以繼續為香港球圈效力，是否名宿之後其實並不重要，最重要是能夠幫到我哋嘅香港，重返亞洲足球頂尖之位。」

「一隊球隊冇話冇咗邊個唔得，年輕人仲有好多機會表現自己。『家榮』同『子濤』都係99年出生，仲可以參加下屆U23及亞運會，到時又可以爭取出場機會。」

Q：「請教 3 條問題，1) 香港U16 如何可以追上國際U16水準？2) 請排最好U20香港男足陣容。3) 未見過你發惡， 有沒有試過鬧球員？」

「嘉諾Sir」：「要出國際，先出亞洲！最緊要係踢多啲亞洲賽或國際賽去提升實力。香港青年聯賽實力太過參差，青年球員往往太過容易自傲，每次去到亞洲賽場，都先知道自己係井底之蛙。『比賽是最好的足球教練』，可惜足總梯隊每年出外機會只有一至兩次，太多人為因素，最後年青球員變成受害者。」

「2000年或以後出生的年青球員很多，不能盡錄，當然孫銘謙係香港一個不可或缺嘅球員。他12歲就開始效力香港青年隊，名副其實是香港的足球青訓產品。香港足球教練的共同目的，就是要發掘及培訓這些球員。」

「我好少鬧球員，我知道好多球員唔接受『鬧』嘅一套，所以我比較注重球隊內嘅士氣。一隊有士氣嘅球隊，係最難擊敗嘅嘅球隊。」

Q：「作為一個無咩球員生捱嘅教練，你覺得自己比起紅褲子有咩唔同？」

「嘉諾Sir」：「現今球壇有好多『紅褲子』出身嘅教練，亦有好多數『學院派』嘅教練，大家各有千秋，亦因為呢一種融和，球圈可以百花齊放，接受唔同嘅意見同聲音，先可以有進步。現在球圈多了很多高學歷背景的『大學生球員』，我希望他們將來能成為職業足球教練，從此便沒有『紅褲子』或『學院派』之分，香港足球可以更加順利發展。」

Q：「Hello 『風車Sir』！你嘅教教風格令你喺執教元朗、大埔，以至細港隊累積到人氣，你認為累積到呢啲人氣最大意義同背後精神係咩呢？」

「嘉諾Sir」：「足球教練嘅工作從來唔係為咗累積人氣，而係令到球員可以得到身邊嘅朋友、家長、另一半、同埋支持佢嘅人認同。我做咗一樣嘢，大家覺得啱嘅話，希望可以一齊發光發亮。香港需要一個領袖，去提醒大家咁多年來香港人係點樣捱過高山低谷。我一直做嘅事情，就係提醒大家香港係我哋出生成長嘅地方，大家必須犧牲自己、出一分力，走出呢個低谷。」

Q：「 『郭Sir』，好欣賞你帶U23時招回在海外留學的球員，好像以前教練從未試過，讓許多在外升學的有潛質年青球員慢慢失聯。現在香港有沒有甚麽計劃，可安排年青球員出外升學，順便投考外國球會青年軍？我覺得讓香港球員接受外國青訓是一條出路，你認為是嗎？」

「嘉諾Sir」：「其實依家有好多年青球員，例如顏卓彬、杜國瑜等，都係喺外國讀書，然後成為職業球員。香港現在亦有機構協助年青球員到外地求學，同時踢波，成為學生運動員，這當然是其中一個不錯的出路。但這些球員長期不在港，去Monitor呢班球員比較難，所以在香港讀書、訓練，亦令教練可以給予比較貼身嘅照顧，協助佢哋融入大隊。」

Q：「『嘉諾兄』，現在香港球圈以守為攻的大趨勢下，你主張以攻為守，我非常佩服！如果有日帶香港隊，你也會以這樣侵略性的戰術對付日韓伊澳嗎？怕不怕有大敗的風險？」

「嘉諾Sir」：「進攻可以贏一場比賽，但防守可以贏一個冠軍，這是足球教學的傳統理念。香港隊近年的賽事，面對勁旅只可死守，輸少當贏，缺乏了『搏槌』嘅心態。我希望球員在比賽時可以豁出去，放膽做多點進攻，否則只會出現0比0的賽事。」

「這個踢法當然有風險，柬埔寨以14比0大敗予伊朗就是個好例子。簡單來說，我們需要一些輸得起的球員、輸得起的球迷，以及輸得起的教練，才可以令香港足球得到大躍進。」

Q：「1. 你以球員和教練身份，分別最享受的是那個球季或盃賽？2. 最滿意的一個决定。」

「嘉諾Sir」：「我啲球員生涯唔長，大部份時間效力港會。反而我喺城市大學期間，以隊長身份為城大重奪失落10年嘅『大專盃』，係我人生最重要嘅一場賽事。因為呢個係全隊人幾年嚟嘅努力換番嚟嘅成果，而且嗰場波我頭槌入咗兩個波，所以好難忘！作為教練，當然『第41屆省港盃』主場贏廣東隊4比0嘅賽事最難忘。」

「我始終認為，喺2012年決定辭去港會嘅工作，全力投身足球圈，係我到依家最滿意嘅一個決定。當然，娶咗我老婆都係一個唔錯嘅決定啦！」