11歲天才滑板少女意外重傷　急送ICU

正備戰東京奧運的英國11歲滑板天才少女布朗（Sky Brown）上周四（28日）在美國加洲訓練時發生恐怖意外，她不慎滑出約兩層樓高的U型池後墮地，導致頭破血流兼全身多處骨折重傷，需送往醫院深切治療部。經一番搶救後，布朗終於逃出「鬼門關」並於周三出院，其父親心痛地說：「好擔心她撐不過那個晚上。我們不斷禱告，求神給Sky多一次機會。」

從Sky社交網站的片段所見，她滑上U型池最高點時意外滑出場外，並從15尺高處飛墮石屎地面。布朗父親憶述這次恐怖意外時，顯得相當心痛：「我抱她在懷內，她的血一直在流，痛苦地慘叫。之後她由直升機送往醫院，我們整晚陷於恐懼之中，擔心她捱不過那晚。深切治療部醫護人員努力搶救她之際，我們不斷禱告，求神給Sky多一次機會。」據布朗父親表示，其女兒傷勢相當嚴重，頭骨多處骨裂、左手粉碎性骨折、右手手指骨折、心臟及肺部撕裂，而且一度陷入昏迷。「4日後，她回復所有記憶。她坐在我對面，邊笑邊吃她最愛的零食。醫生都說是個奇蹟，能夠如此快康復可能是因為她的勇氣、毅力和正面態度。」

日英混血兒布朗下年將首度出戰奧運，這位獎牌大熱周二拍片向粉絲報平安，面露笑容地說：「我很少上載跌倒的片段，也很少談及這方面。因為我很想讓你們見到踩滑板有趣的一面，但這是最嚴重的一次意外。不過沒問題的，我很好，不要擔心。」年僅11歲的她坦言是頭盔及手臂救自己一命，她以樂觀態度面對今次意外，更揚言已經急不及待想重回滑板場：「有時候，跌倒也沒關係，因為我一定會再站起來，迫自己做得更好。」

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