浪花兄弟參與和平遊行　卡爾：請聆聽年輕人

勇士「浪花兄弟」史提芬居里及奇利湯臣昨與近千人於美國奧克蘭參與名為「Walking in Unity」的遊行示威，抗議種族歧視及警察暴力，期間「咖哩仔」舉高雙手高叫口號：「不要開槍！」

是次遊行由勇士前鋒安達臣（Juan Toscano-Anderson）發起，地點為奧克梅列特湖附近，遊行路線與勇士奪冠巡遊路線相同。勇士多名球星有份參與，包括：史提芬居里、奇利湯臣、還有盧尼、達米安李爾等。安達臣舉起喊話器向民眾說發起遊行目的是想教育人群：「這不是一場短跑，是一個漫長的旅程、馬拉松。有時我們會感到挫敗，作為一個黑人，更是不斷感到挫敗，但我會以為自己是黑人為榮。」

「咖哩仔」與老婆Ayesha同穿黑衫參與遊行，Ayesha在ig發文表示今次是為公義走出來，見到不同階層的人、甚至跑步經過的人都加入遊行隊伍，令她很感動。勇士教頭卡爾對此亦表示支持，「即使希望看來很渺茫，他們正為爭取更好的將來而同心協力。透過公開承認及對抗種族歧視，年輕一代給予我們每一個都需要的希望，請聆聽他們。」

美國明尼亞波利斯黑人弗洛伊德（George Floyd）遭警察跪頸致死事件引起全球迴響，體壇一片抗議浪潮，全球最高權力機構國際足協亦加入聲援行列，周二在官網主頁貼上全黑色圖片，並發表聲明反對種族主義、停止暴力行為，鼓勵球員表態。

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