巴塞放售法國天才　利物浦祖雲達斯鬥搶

集多媒體分析、最強資料庫及第一手資訊於一身，即上《彩報》：

在歐洲各地聯賽準備重開之際，轉會市場亦同步運作，其中巴塞隆拿宣布今夏放售法國天才奧士文尼迪比利，祖雲達斯率先表態提出借用，其後利物浦則有意先借後買，呢位問題小將突然馨香。

奧士文尼迪比利於2017年以1.35億鎊加盟巴塞，不過3年來此子問題不絕，夠膽喺球王美斯等巨星面前練波遲到，今季又飽受傷患困擾，令巴塞對佢失去耐性，決定將佢出售籌集資金，向國際米蘭收購拿達路馬天尼斯。

雖然意甲資深球探迪馬迪比治奧，以及迪比利經理人斯素高均表明，迪比利希望留在巴塞，不過依家係巴塞唔要佢，所以唔到佢話事，依家就睇祖記同紅軍，邊個給出條件較佳。

報道指，祖記同巴塞之間將會有球員交易，包括比真歷、迪施基利奧去巴塞，而巴塞嘅尼爾遜施美度就會去祖記，迪比利亦會係交易其中1員。

至於利物浦領隊高普已開口，佢話：「他(迪比利)在轉會市場？現在我感興趣。」主要原因係穆罕默德沙拿同沙迪奧文尼明年初將會離隊6星期，為其所屬非洲國家隊服役，希望引進迪比利維持鋒力。