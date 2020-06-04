意大利盃再提前 最快6.12有得睇C朗

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意甲落實6月20日重開，賽會希望在聯賽重開前，盡快完成意大利盃餘下賽事，包括4強次回合同決賽，意大利傳媒報道，意大利盃4強次回合祖雲達斯對AC米蘭，將於6月12日舉行，到時就可以見到C朗踢波，而唔係睇佢賣底褲。

意大利《天空體育》報道，2場意大利盃4強次回合，都會提早舉行，希望盡快踢晒盃賽，令之後重開嘅意甲進度更暢順，消息指，祖雲達斯對AC米蘭於6月12日(周五)舉行，另一場拿玻里對國際米蘭，就會喺6月13日(周六)上演。意大利盃決賽，將於6月17日(周三)在羅馬舉行。

在賽事重開前，祖記球王C朗推出其底褲品牌最新宣傳，就係展示2個C朗模樣嘅模型，1個叉腰嚴肅，另1個作嬉笑狀，配合意大利足球回歸，呢個底褲品牌勢必熱賣。

各聯賽及主要錦標最新進展

1.西甲、西乙：落實6月11日重開

2.意甲：落實6月20日重開，6月12日踢意盃

3.瑞超：6月14日開咧

4.挪超：6月16日開咧

5.英超：落實6月17日重開、英足盃6月27日開打

6.英冠、英甲：英冠6月20日重開、英甲未定

7.俄超：落實6月21日重開

8.美職：計劃6月24日復賽，正考慮新賽制方案

9.日職、日乙、日聯盃：落實日職7月4日、日乙6月27日重開、日聯盃未定

10.亞冠盃：暫定7月重開

11.澳職：計劃7月中重開

12.歐聯、歐霸：傳8月7日重開，8月29日踢歐聯決賽、8月26日踢歐霸決賽

13.法足盃、法聯盃決賽：9月前不會重開，待開會商討

14.巴甲：延遲開咧

15.智甲：暫停至另行通知

16.巴省聯：暫停至另行通知

17.中冠盃：暫停至另行通知

18.自由盃、南球盃：暫停至另行通知

19.墨超：宣布腰斬，不設冠軍，未來5季取消降班

20.英乙：球會通過腰斬，待聯賽會及足總落實

21.蘇超：宣布腰斬，些路迪獲冠軍

22.比甲：宣布腰斬，布魯日獲冠軍

23.荷甲、荷乙：宣布腰斬，不設冠軍及升降班

24.法甲、法乙：宣布腰斬，巴黎聖日耳門及羅連安特分獲法甲及法乙冠軍

25.阿超盃：計劃腰斬，今季及下季不設降班，待開會落實

26.歐國盃：延至明年6月11日舉行

27.美洲盃：延至明年6月11日舉行