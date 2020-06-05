東網直播德乙　格雷特霍夫讓波有冇鬼？

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今日《on.cc東網》直播場合，有德乙中游對決，格雷特霍夫主場鬥辛特侯遜。格雷特霍夫近況低迷防守唔掂，反觀辛特侯遜2連勝重新上力，為咗早啲上岸搶得1分得1分，受讓下捧讓球客勝。（on.cc東網周六凌晨零時30分直播）

格雷特霍夫28戰得38分，依家同尾3嘅卡爾斯魯厄只係8分差距，形勢不容掉以輕心。不過球隊似乎力不從心，聯賽重開後走勢未見改善，上輪以1比1逼和達斯泰特之後，格雷特霍夫近8場聯賽只得1勝4和3負，包括復賽後3場未贏過，當中只有1場保持清白之身，後防欠穩成為球隊致命傷。人腳方面，頭號射手夏華尼爾遜早前腦震盪傷出後已經缺陣兩仗，今仗亦上陣成疑，令整體戰鬥力打折扣。

辛特侯遜復賽兩連勝

辛特侯遜德乙停擺前狀態低迷，然而復賽後表現漸入佳境，繼作客1比0小勝韋恩之後，上仗主場再以3比1擊敗漢諾威，取得2連勝大踢爭氣波，佢哋今場仲有防守中場泰法特蘇化停賽後復出，進一步加強中場掃蕩能力，有望乘勇再成功搶分，讓球客勝不容錯過。

名家：臻贏特

陣容

格雷特霍夫 (4141)

30貝查特

24麥斯梳亞 23保羅查艾高 13馬高卡利古尼 11大衞拉林

14漢斯沙比

40利維寧 33保羅施古恩 37祖利安格連 15施巴斯坦安斯

10基達魯爾

辛特侯遜 (4312)

1法爾素

22謝列紐巴 14添基斯達 2施洛夫

18戴克美亞 20泰法特蘇化 6連斯美亞 19柏卡拉達

10祖利奧斯比亞達

11布夏迪斯 16奇雲比希蘭斯

龍霍夫體育公園

格雷特霍夫近8場聯賽成績

1勝 12.5%

4和 50%

3負 37.5%

辛特侯遜近9場作客角球統計

7次 10個或以下 77.8%

2次 11個或以上 22.2%