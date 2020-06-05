驚喜嗎？車路士截胡5.2億買斷迪姆華拿

集多媒體分析、最強資料庫及第一手資訊於一身，即上《彩報》：

利物浦頭號收購目標迪姆華拿遭車路士攔途截劫！根據英國《每日電訊報》爆料，指車路士已同意用5300萬鎊(約5.2億港元)向RB萊比錫買斷迪姆華拿，呢位24歲德國國腳亦同意上「車」，將獲得20萬鎊周薪。

利物浦主帥高普一直好欣賞迪姆華拿，多次傳出想簽入呢位德國同胞，兩人亦情投意合，甚至私下已傾過加盟問題。

不過，RB萊比錫企硬要求5000萬鎊以上轉會費，紅軍因為受新冠肺炎疫情打擊，只預算3000萬鎊買迪姆華拿，最終惟有放棄收購呢位當紅射手。

反觀，車路士表現更加積極，女行政總裁Marina Granovskaia堅決要簽入迪姆華拿，而且不惜直接用5300萬鎊買斷佢份合約，德國權威足球媒體《踢球者》指車仔將於下周同迪姆華拿簽約，預料雙方會簽約5年。

迪姆華拿喺德甲重開之後4戰入4球，今季聯賽已經有25球進帳，僅比射手榜一哥羅拔利雲度夫斯基少4球，並創下職業生涯單季入球紀錄，可以話係處於事業顛峰時期。

車路士今季推行年輕化，以譚美阿巴謙擔任正前鋒，但呢位英格蘭國腳受傷之後，表現大不如前，車仔簽入迪姆華拿之後，可望大大提升球隊攻力。